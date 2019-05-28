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影／子瑜現身桃園機場！被調侃翻錯韓文…羞回「這句話」Q炸

記者許皓婷／綜合報導

韓團「TWICE」來自台灣的成員子瑜，因為長相甜美，受到大票粉絲喜愛，近日團體剛結束在首爾的演唱會，她便趁著假期回台，她27日也被拍到現身桃園機場，但卻被接機粉絲吐槽她日前直播把馬鈴薯講錯一事，她現場害羞又可愛的反應，更是萌翻不少人。

▲子瑜。（圖／翻攝自Instagram／TWICE）

▲子瑜近日休假回台。（圖／翻攝自Instagram／TWICE）

子瑜27日午間被拍到獨自現身首爾仁川機場，只見她穿著條紋襯衫搭配黑色寬褲，在經紀人的保護下走去出境，一路上笑得開心燦爛，除了帽子以外並沒有戴上口罩或墨鏡遮掩，親民地和來送機的粉絲揮手外，面對照向自己的攝影機和相機也一一比YA或愛心手指回應，看起來心情非常好。

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而平安抵達桃園機場的子瑜，除了媽媽和其他家人都到場接機之外，更有部分台灣粉絲接機，還被在場的人調侃日前直播時，將馬鈴薯韓文講錯成番薯一事，可見影片中，粉絲問起她：「子瑜，감자（馬鈴薯韓文）的中文是什麼？」她則害羞地回應：「我知道我講錯了啦！」最後更自嘲：「好丟臉喔！」身旁的粉絲則安慰她：「不會啦！很可愛。」

▲子瑜現身桃園機場。（圖／翻攝自twitter／@Saylovetwice）

▲子瑜現身桃園機場。（圖／翻攝自twitter／@Saylovetwice）

▲子瑜現身桃園機場。（圖／翻攝自twitter／@Saylovetwice）

▲子瑜現身桃園機場，被接機粉絲問到講錯中文。（圖／翻攝自twitter／@Saylovetwice）

而子瑜和Momo日前開直播時，她教了隊友「好吃」、「番薯」等中文，卻不小心將馬鈴薯講成番薯，讓粉絲哭笑不得。

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