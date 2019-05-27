喬媽生前「道別喬喬催淚信」曝光！　早寫好18歲卡片：媽媽來不及…萬人心碎

記者許皓婷／綜合報導

童星喬喬（于卉喬）的媽媽劉芃昀11日癌逝，母女就此天人永隔，但其實喬媽在生前就和女兒長達7年未見，所以她就以「玫瑰之名 The Name of the Rose」開設粉絲專頁，透過文字傾訴對女兒的思念之情，如今看來格外令人動容。

▲喬媽在母親節前夕癌逝，將對女兒喬喬的思念寫成文字。（圖／翻攝自Facebook／于卉喬、玫瑰之名 The Name of the Rose）



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喬媽2015年創立「玫瑰之名 The Name of the Rose」粉絲專頁，常藉此傾訴對喬喬的思念，一直默默關注女兒的她，就曾在對方拍完廣告後，有感而發地寫下：「親愛的，媽媽看了妳為希恩之家拍的公益廣告，很感人的故事，媽媽忍不住跟著哭了。」並稱讚女兒：「妳很棒，做了很好的事，媽媽想跟妳一起做好事，也想支持妳，於是媽媽開始對那家育幼院定期捐款，也希望有更多人一起加入，這就是所謂的拋磚引玉吧！」但生病的她無奈地表示：「如果，如果，有一天媽媽來不及親自將這些字句給妳看，希望能夠有人願意讓妳知道。」字字句句都充滿對女兒的愛。

▲喬媽PO文。（圖／翻攝自Facebook／于卉喬、玫瑰之名 The Name of the Rose）



而喬媽在2018年10月曾寫下：「親愛的，今天有人問我有沒有想在未來為妳做什麼事？我頭腦有點『轟』的一聲，媽媽還真的沒想過，因為一直都不敢多想。」並表示自己要想一想，以後不能陪伴繼續女兒成長的話，有什麼事物是可以延續對喬喬的愛，而讓自己在女兒人生中不缺席。

有網友就建議：「把心情寫在粉絲頁很棒，哪一天小玫瑰有機會看到的話，她會知道原來媽媽這麼愛她、想她。」喬媽則回覆對方：「可以排程設時間發文，等小玫瑰18歲，20歲，大學畢業等重要時間點就能自動發文了。」替女兒設想周到，讓網友看了感動直呼：「我真的淚崩！這麼愛女兒的一個媽媽」、「好心疼，哭著看完這些留給女兒信」。

▲喬媽想用排程設時間發文，陪伴喬喬成長。（圖／翻攝自Facebook／于卉喬、玫瑰之名 The Name of the Rose）