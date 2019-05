喬媽生前「道別喬喬催淚信」曝光！　早寫好18歲卡片：媽媽來不及…萬人心碎

記者許皓婷/綜合報導

童星喬喬(于卉喬)的媽媽劉芃昀11日癌逝,母女就此天人永隔,但其實喬媽在生前就和女兒長達7年未見,所以她就以「玫瑰之名 The Name of the Rose」開設粉絲專頁,透過文字傾訴對女兒的思念之情,如今看來格外令人動容。

▲喬媽在母親節前夕癌逝,將對女兒喬喬的思念寫成文字。(圖/翻攝自Facebook/于卉喬、玫瑰之名 The Name of the Rose)



喬媽2015年創立「玫瑰之名 The Name of the Rose」粉絲專頁,常藉此傾訴對喬喬的思念,一直默默關注女兒的她,就曾在對方拍完廣告後,有感而發地寫下:「親愛的,媽媽看了妳為希恩之家拍的公益廣告,很感人的故事,媽媽忍不住跟著哭了。」並稱讚女兒:「妳很棒,做了很好的事,媽媽想跟妳一起做好事,也想支持妳,於是媽媽開始對那家育幼院定期捐款,也希望有更多人一起加入,這就是所謂的拋磚引玉吧!」但生病的她無奈地表示:「如果,如果,有一天媽媽來不及親自將這些字句給妳看,希望能夠有人願意讓妳知道。」字字句句都充滿對女兒的愛。

▲喬媽PO文。(圖/翻攝自Facebook/于卉喬、玫瑰之名 The Name of the Rose)



而喬媽在2018年10月曾寫下:「親愛的,今天有人問我有沒有想在未來為妳做什麼事?我頭腦有點『轟』的一聲,媽媽還真的沒想過,因為一直都不敢多想。」並表示自己要想一想,以後不能陪伴繼續女兒成長的話,有什麼事物是可以延續對喬喬的愛,而讓自己在女兒人生中不缺席。

有網友就建議:「把心情寫在粉絲頁很棒,哪一天小玫瑰有機會看到的話,她會知道原來媽媽這麼愛她、想她。」喬媽則回覆對方:「可以排程設時間發文,等小玫瑰18歲,20歲,大學畢業等重要時間點就能自動發文了。」替女兒設想周到,讓網友看了感動直呼:「我真的淚崩!這麼愛女兒的一個媽媽」、「好心疼,哭著看完這些留給女兒信」。

▲喬媽想用排程設時間發文,陪伴喬喬成長。(圖/翻攝自Facebook/于卉喬、玫瑰之名 The Name of the Rose)