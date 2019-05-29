亞洲第一對「新婚夫夫」小銘與小玄：結婚第2天就吵架！

記者林映妤／台北報導

5月24日台灣同婚專法上路，義大利愛情喜劇《結婚哪有那麼男》就緊接著於31日在台上映。28日電影在誠品電影院舉辦同婚首映會，現場不僅將接待桌佈置成禮金桌，擺放喜餅請觀眾吃，也邀請多組支持婚姻平權的網紅、公益團體以及「夫夫」一同出席！

5月24日第一時間就登記結婚的新婚夫夫小銘與小玄出席，登記當天上遍全球新聞頭版的他們溫馨分享婚後心得：「其實結婚後第2天立刻因為一些小事吵架，但這就是婚姻生活啊！只要互相溝通、包容，還是能簡單地維持感情熱度，結婚真的沒有那麼難！」

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▲新婚夫夫小銘、小玄笑說結婚第2天就吵架！（圖／東昊提供）

另一對YouTuber「夫夫之道」也一直被粉絲關心怎麼還沒去登記結婚，2人幽默推說都是對方不先求婚，不然早就該結了！這段「結婚哪有那麼難、求婚才更難」的宣言逗得全場觀眾哈哈大笑。

至於網紅Tina那那大師則在開演前開金嗓，他現場改編生日快樂歌，高唱「Happy Everything for You！」祝福大家幸福快樂，氣氛嗨到麥克風一度因為音頻太高而消音，但依然不減那那大師的才華魅力，他更藉此機會聲明自己單身徵友徵婚中，歡迎踴躍認識！

▲▼夫夫之道、那那大師出席首映會。（圖／東昊提供）

改編自外百老匯音樂劇的《結婚哪有那麼男》，講述一對決定結婚的同志伴侶決定回到義大利家鄉「天空之城」結婚，卻碰到家人反對、豬隊友亂搞、前女友亂入等一連串荒唐阻礙，讓這趟新婚之旅又好氣又笑。