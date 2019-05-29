ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

趕去參加女友生日趴　男歌手搭上死亡飛機…得年28歲！

記者傅家妤／綜合報導

巴西籍著名拉丁歌手蓋比爾迪尼斯（Gabriel Diniz）於巴西時間27日墜機身亡，得年28歲，據悉當時他工作結束，搭乘小飛機要飛到另一個城市，參加女友的25歲生日派對，沒想到途中卻發生意外，飛機墜毀，機上3人包括他及兩位機師全都不幸罹難，消息傳出後震驚眾人，粉絲也都難以接受。

▲▼蓋比爾迪尼斯。（圖／翻攝自IG／Gabriel Diniz）

▲蓋比爾迪尼斯發生墜機意外身亡，得年28歲。（圖／翻攝自IG／Gabriel Diniz）

根據外媒《鏡報》報導，蓋比爾迪尼斯的工作團隊已經對外證實了其死訊：「我們沉痛地確定蓋比爾迪尼斯以及機上的工作人員全都已經罹難。」蓋比爾迪尼斯日前剛完成了位於巴西巴伊亞洲的演出，隨即登上小型飛機，準備飛去參加女友的生日派對，而該架飛機預計將會降落在聖保羅國際機場，沒想到途中卻發生墜機意外。

請繼續往下閱讀...

▲▼蓋比爾迪尼斯。（圖／翻攝自IG／Gabriel Diniz）

▲▼蓋比爾迪尼斯。（圖／翻攝自IG／Gabriel Diniz）

▲蓋比爾迪尼斯發生意外時，剛結束於巴伊亞洲的演出。（圖／翻攝自IG／Gabriel Diniz）

據當地消防發言人指出，該場意外的罹難者共3人，除了蓋比爾迪尼斯以外，兩位機師Linaldo Xavier及Abraham Farias也在意外中身亡，墜機主因目前仍在調查中，而3人的遺體已經被找到，目前安置在當地的太平間，蓋比爾迪尼斯的父親及女友已經前往認領他的遺體，據蓋比爾迪尼斯的發言人指出，「我們全公司上下，他的家人、粉絲、朋友以及工作團隊，都非常難過，而這個悲傷的訊息對所有人來說都太突然了，我們對蓋比爾迪尼斯的離去都感到相當惋惜。」

▲▼蓋比爾迪尼斯。（圖／翻攝自IG／Gabriel Diniz）

▲蓋比爾迪尼斯在表演結束後，還跟粉絲約好「直到下次再見」。（圖／翻攝自IG／Gabriel Diniz）

蓋比爾迪尼斯的IG最後一則發文停留在他於巴伊亞洲的表演感想：「可以回到Feira de Santana表演真的讓人很開心，被這麼多歡樂及正能量包圍，謝謝你們的善良！」文末還說他非常享受這次的演出，還約定粉絲：「直到下次再見。」沒想到卻沒有下次了。

推薦閱讀

《格雷》女主原是龍母！　她親揭拒接原因「與全裸戲有關」

《格雷》女主原是龍母！　她親揭拒接原因「與全裸戲有關」

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

吳青峰衰捲抄襲疑雲　「向楊丞琳道歉」揭真相

吳青峰衰捲抄襲疑雲　「向楊丞琳道歉」揭真相

《鋼鐵人3》原本有龍母！　編劇藏6年親曝「消失原因」

《鋼鐵人3》原本有龍母！　編劇藏6年親曝「消失原因」

熊黛林產後1年「真實身材」見人！　被虧微胖「會在意」吐心聲　

熊黛林產後1年「真實身材」見人！　被虧微胖「會在意」吐心聲　

辣一波！4女星穿泳裝一字排開「8雪球放送」　網噴鼻血：夏天真好

辣一波！4女星穿泳裝一字排開「8雪球放送」　網噴鼻血：夏天真好

激吻科技CEO隔7月…艾瑪華森又爆新戀情！　起底新歡是「天后的弟弟」

激吻科技CEO隔7月…艾瑪華森又爆新戀情！　起底新歡是「天后的弟弟」

交往王子滿1年！　35歲鄧麗欣鬆口「生娃時間點」

交往王子滿1年！　35歲鄧麗欣鬆口「生娃時間點」

男星爆拖欠1800萬被告！　妻突PO「後悔送2棟房子給他」藏玄機

男星爆拖欠1800萬被告！　妻突PO「後悔送2棟房子給他」藏玄機

蕭薔神逆齡「紅到國外」　跟4同齡國際女星一比…外媒：驚呆百萬人！

蕭薔神逆齡「紅到國外」　跟4同齡國際女星一比…外媒：驚呆百萬人！

《素媛》女童搬家11年才發現「趙斗淳家又住隔壁」　爸崩潰：為何被害者要逃！

《素媛》女童搬家11年才發現「趙斗淳家又住隔壁」　爸崩潰：為何被害者要逃！

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《素媛》女童搬家11年才發現「趙斗淳家又住隔壁」　爸崩潰：為何被害者要逃！

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

快訊／韓藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！　忍4年委屈罹產後憂鬱

和YG社長現身性招待酒席「國際級韓星出面了」　網嚇傻揭他吸毒史

陳子玄家中煮菜穿這樣！　「側面邪惡開洞」老公看瘋了：先吃妳

鍾瑶深夜樹林旁激戰小張震！　一下車全身貼上去「埋頭狂親彼此」

喬媽親友轟喬爸「沒工作靠女兒賺」！　喬喬工作內容終於曝光…經紀公司說清

女粉深夜被醉大叔跟蹤　181cm韓偶像一句「妳在哪」超MAN解救被讚爆！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蓋比爾迪尼斯, Gabriel Diniz

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. IG眨眼遊戲「30mins飆745分」　張書豪曝2致勝關鍵！
  2. 「銀幕男友」曹晏豪穩交女神鍾瑶　曾之喬開心轉圈圈：很高分！
  3. 獨家／喬喬苦讀5科期末考　自認粗心一看「OO題目」就緊張
  4. 《炮仔聲》王宇婕親揭「真實年齡」！　網驚呆：看不出來
  5. Ella陪2歲勁寶畫畫！　「藍色圈圈＋咖啡色三角形」…網一秒猜出正解
  6. 8年增值43倍！　范冰冰出脫唐德影視股份　1.66億入袋　
  7. 沈玉琳挺許效舜選基隆市長　「選就捐5萬元」旁人吐槽少...他曝原因
  8. 認愛錦榮！　Akemi經紀人給祝福：看到她很幸福
  9. 4年前成功守護神話！「529神復節」粉絲難以忘記的日子
  10. 吳怡霈落水戲突喊卡！　楊子儀「頭被壓住」：真的快死了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366