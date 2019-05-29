趕去參加女友生日趴　男歌手搭上死亡飛機…得年28歲！

記者傅家妤／綜合報導

巴西籍著名拉丁歌手蓋比爾迪尼斯（Gabriel Diniz）於巴西時間27日墜機身亡，得年28歲，據悉當時他工作結束，搭乘小飛機要飛到另一個城市，參加女友的25歲生日派對，沒想到途中卻發生意外，飛機墜毀，機上3人包括他及兩位機師全都不幸罹難，消息傳出後震驚眾人，粉絲也都難以接受。

▲蓋比爾迪尼斯發生墜機意外身亡，得年28歲。（圖／翻攝自IG／Gabriel Diniz）

根據外媒《鏡報》報導，蓋比爾迪尼斯的工作團隊已經對外證實了其死訊：「我們沉痛地確定蓋比爾迪尼斯以及機上的工作人員全都已經罹難。」蓋比爾迪尼斯日前剛完成了位於巴西巴伊亞洲的演出，隨即登上小型飛機，準備飛去參加女友的生日派對，而該架飛機預計將會降落在聖保羅國際機場，沒想到途中卻發生墜機意外。

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▲蓋比爾迪尼斯發生意外時，剛結束於巴伊亞洲的演出。（圖／翻攝自IG／Gabriel Diniz）

據當地消防發言人指出，該場意外的罹難者共3人，除了蓋比爾迪尼斯以外，兩位機師Linaldo Xavier及Abraham Farias也在意外中身亡，墜機主因目前仍在調查中，而3人的遺體已經被找到，目前安置在當地的太平間，蓋比爾迪尼斯的父親及女友已經前往認領他的遺體，據蓋比爾迪尼斯的發言人指出，「我們全公司上下，他的家人、粉絲、朋友以及工作團隊，都非常難過，而這個悲傷的訊息對所有人來說都太突然了，我們對蓋比爾迪尼斯的離去都感到相當惋惜。」

▲蓋比爾迪尼斯在表演結束後，還跟粉絲約好「直到下次再見」。（圖／翻攝自IG／Gabriel Diniz）

蓋比爾迪尼斯的IG最後一則發文停留在他於巴伊亞洲的表演感想：「可以回到Feira de Santana表演真的讓人很開心，被這麼多歡樂及正能量包圍，謝謝你們的善良！」文末還說他非常享受這次的演出，還約定粉絲：「直到下次再見。」沒想到卻沒有下次了。