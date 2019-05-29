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歐陽娜娜「眉上短瀏海」新髮型曝光！　粉絲一看「耳下3cm激短髮」崩潰了

記者潘慧中／綜合報導

歐陽娜娜向來以長髮、長瀏海現身，但她近日為了時尚雜誌的拍攝，特別戴上眉上短瀏海、耳下3公分的激短髮，讓不少長髮控的粉絲為之崩潰：「不能接受短髮啊！」

▲▼歐陽娜娜「眉上短瀏海」新髮型曝光！（圖／（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang））

▲歐陽娜娜向來留長髮長瀏海。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）

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照片中，可以看到歐陽娜娜化上曬傷妝，一抹紅唇襯托出雪白肌膚，身穿全黑墊肩長外套，下半身套上性感黑絲襪，隱約秀出纖細長腿，也讓人難得窺見她成熟小女人的魅力。

▲▼歐陽娜娜「眉上短瀏海」新髮型曝光！（圖／（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang））

▲▼歐陽娜娜新髮型曝光。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）

▲▼歐陽娜娜「眉上短瀏海」新髮型曝光！（圖／（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang））

格外引起討論的是，歐陽娜娜戴了一頂假髮，短髮長度只到她的下頷骨附近，一些頭髮塞進耳後，一些拉出來緊貼臉龐，搭配眉上3公分的超短瀏海，彷彿有種洋娃娃的錯覺，不少網友稱讚她變得更可愛，但也有粉絲無法接受她短髮，意外在網路上引起討論。

▲▼歐陽娜娜「眉上短瀏海」新髮型曝光！（圖／（圖／翻攝自微博／時尚芭莎））

▲歐陽娜娜戴假髮引發熱議。（圖／翻攝自微博／時尚芭莎）

事實上，歐陽娜娜近來不只髮型引發熱議，身材也成為討論焦點，她日前為了表演節目現身彩排，工作人員陸續釋出側拍照，幾乎沒有經過修圖或套用濾鏡，她的臉蛋似乎有點水腫，有網友猜測可能是拍照角度的問題，也可能沒好好休息才出現這個情況。

▲▼歐陽娜娜零修圖的現場照日前同樣引發討論。（圖／翻攝自微博）

另一張現場照則是歐陽娜娜換穿短袖白T，搭配紅色短裙登上舞台，雙腿線條似乎和平常的雜誌美照有差距，讓不少網友更加懷疑她是否真的發福，但粉絲連忙替她叫屈應該是由上往下拍的關係，還有人說可能是半筒球鞋害了她，但不管真相為何，她仍被許多網友大讚還是很可愛。

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