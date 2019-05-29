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《魔鬼終結者》中的宿命悖論！時間軸「修太兇」　反和其他宇宙碰撞

文／POPO

很多人都在好奇，《魔鬼終結者》系列為何能不斷重開機，卻又說每一集故事都是正史發展呢？這主要是因為詹姆斯‧卡麥隆有設定一個特殊的時空旅行準則，讓大家都能構想自己版本的故事發展，如果出錯了還能補救，算是個萬用的設定，而今天小編POPO就來解析相關內容吧！

多元宇宙是很複雜的，主要在於它整體包含了平行世界、可能未來、架空歷史、修改時間軸、修改現實、不同空間……等設定。然而《魔鬼終結者》系列的多元宇宙之所以相當特殊且獨特，是因為它只有修改時間軸的設定！

《魔鬼終結者》的多元宇宙只有一條時間線，但是天網和反抗軍常常為了改寫戰爭的勝敗結果，透過時間旅行回到過去，藉此希望創造一段新歷史。而這時就發生了一個宿命悖論（Predestination Paradox）的狀況，比方說不論怎樣阻止，很多事情仍會發生，只是發展過程會不同。

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在宿命悖論的影響下，我們假設歷史被修改了15次，那麼天網被創造的起源故事等於總共有15個版本，也就為此產生了15條時間軸。在這點上，如果以電影的商業操作來看，等於重啟了15次，但不論如何天網就是會誕生。

簡單來說，《魔鬼終結者》雖然一開始只有一條時間線，但這個時間線不斷被雙方勢力改寫，導致產生出了多元宇宙！然而時間軸被改寫之後，按照宇宙規律有時就會產生「完全不一樣」的平行發展，像在黑馬漫畫推出的《ENDGAME》這故事裡的時間軸裡，莎拉‧康納反倒是生下女兒而不是兒子

也有特殊型號的終結者和配戴時空旅行特別裝置的人類，能夠適應整條時間軸被改寫的結果，進而還記得自己原本所在的時間軸其原始發展。

比方說，有個終結者從A時間軸回到過去改寫歷史而使得產生B時間軸，但它還會記得A時間軸的發展，甚至也不會當下就此消失，畢竟宿命悖論會讓它以別種方式誕生。


時間軸如果太常被改寫，有時會造成時空連續體的防禦層變弱，導致偶爾融合到其它宇宙的時間軸，進而有不同的歷史發展。比方說，魔鬼終結者大戰機器戰警的故事（法蘭克‧米勒版），就發生機器戰警放棄了身為墨菲的人性，選擇擔任天網主電腦，並以自身技術作為終結者型號的原型參考，以及有次跟DC時間軸串聯，導致終結者追殺康納母子時被超人阻礙等狀況！

但要切記的是，合作漫畫的時間軸仍受到宿命悖論影響。比方說，機器戰警改寫歷史，選擇人性繼續當墨菲，藉此瓦解整個終結者軍團和天網時，當下時間軸再度一分為二變回原本的樣子。機器戰警不再是人形終結者科技的發展母體，而天網在別的時間軸用不同科技去發展自己的終結者軍團。

另外，法蘭克•米勒在撰寫《機器戰警》電影劇本時，的確曾跟詹姆斯•卡麥隆討論跟《魔鬼終結者》同宇宙的想法，所以才有機器戰警是終結者原型的設定。現在看來應該就只是單純當作其中一條時間軸的發展罷了～

 

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關鍵字

魔鬼終結者, 宿命悖論, Predestination Paradox, 多元宇宙, 時間線, 平行世界, 架空歷史, 修改時間軸, 修改現實, 可能未來, 不同空間, 機器戰警, 詹姆斯‧卡麥隆, 法蘭克‧米勒, 阿諾‧史瓦辛格, 黑馬漫畫, 影評, 電影分析, POPO

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