《魔鬼終結者》中的宿命悖論！時間軸「修太兇」　反和其他宇宙碰撞

文/POPO

很多人都在好奇,《魔鬼終結者》系列為何能不斷重開機,卻又說每一集故事都是正史發展呢?這主要是因為詹姆斯‧卡麥隆有設定一個特殊的時空旅行準則,讓大家都能構想自己版本的故事發展,如果出錯了還能補救,算是個萬用的設定,而今天小編POPO就來解析相關內容吧!

多元宇宙是很複雜的,主要在於它整體包含了平行世界、可能未來、架空歷史、修改時間軸、修改現實、不同空間……等設定。然而《魔鬼終結者》系列的多元宇宙之所以相當特殊且獨特,是因為它只有修改時間軸的設定!

The Terminator himself has confirmed that we'll get a new Terminator: Dark Fate trailer on Thursday https://t.co/sco6g5VI8V pic.twitter.com/wJt6a0SQyI