蘇心甯遭前閨蜜爆料「偷臭王思佳」　火力全開反擊：黑函爆料臭俗辣

記者蔡宜芳／綜合報導

「國光女神」蘇心甯（LaLa）近日被昔日閨蜜爆料是「雙面人」，還向友人哭訴不想和王思佳當朋友，引發議論。對此，蘇心甯28日直接在社群平台火力全開回應，強調自己問心無愧，「太美的友誼招忌，被一直惡意抹黑的時候，事實就能勝過捏造的鬼故事。」

▲蘇心甯被爆料說不想跟師姊王思佳當朋友。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

蘇心甯表示，自己在不久前還特地從高雄搭高鐵北上，出席王思佳的品牌代言記者會。她當天穿著高跟鞋、手捧一大束鮮花到場力挺，不僅展現姐妹情深，也是她對這份友誼的真誠回應，「在台下，我和經紀人真誠和祝福的眼神，這些都騙不了人。」認為行動勝於空談，不需要用嘴巴證明自己是好朋友。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對所謂「昔日閨蜜」的匿名爆料，蘇心甯更是語氣強硬地喊話：「請問！我要跟誰哭訴我委屈了？麻煩自稱『昔日閨蜜』的爆料者出來和我正面對決。」她強調，當天受邀站台是因為自己真心喜歡品牌，對方也大方支付廣告費，於公於私都問心無愧，「幫姐妹站台本來就是很沾光的事。」根本沒有外界所說的委屈或不滿，純粹就是被惡意編故事。

▲▼蘇心甯日前為王思佳站台。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

蘇心甯表示，該爆料已造成自己的名譽受損與身心不適，甚至因此就醫。她透露目前已準備蒐集證據，將針對爆料逐一澄清並舉證反駁，未來也會同步提起法律行動。

對此，王思佳也留言力挺：「感謝造謠者給我們版面，真的沒有要搏版面～一直關注我們，真是我們忠實的粉絲，沒辦法漂亮的人，尤其像妳，就是會招來很多的嫉妒。」蘇心甯則回說：「真的！太美也是原罪嗎？黑函爆料臭俗辣，敢做不敢當，不懂飲水思源、過河拆橋，吃飽太閒在那裡造謠生事。要鬧就鬧大一點！也請大家期待我和思佳的新劇。」

▲王思佳留言。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）