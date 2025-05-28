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房思瑜挑戰世壯運「連奪2面銀牌」！　曝賽前緊張失眠：跑起步很暈

記者顧齊祐／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會（世壯運）於日前盛大舉行，不少名人也都報名參賽。其中演員房思瑜在賽事中展現驚人的毅力與實力，不僅挑戰划龍舟與10K路跑，更成功摘下兩面銀牌，並在路跑賽事中跑出個人生涯最佳成績，締造難忘的運動旅程。

▲房思瑜挑戰世壯運划龍舟與10K路跑。（圖／翻攝自Threads／serenahouse）

▲房思瑜挑戰世壯運划龍舟與10K路跑。（圖／翻攝自Threads／serenahouse）

房思瑜此次參加小龍舟女子200公尺與500公尺35組賽事，接連摘下兩面銀牌，為團隊爭光。除此之外，她更挑戰10K女子40組路跑，雖然僅排名第6，但仍刷新個人歷史紀錄，突破自我。她透露，原本只打算參加一項比賽，但最後不僅加入龍舟隊，還踏上跑道，並在10K賽事中完成自我挑戰。

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▲房思瑜參加小龍舟女子賽事，接連摘下兩面銀牌。（圖／翻攝自Threads／serenahouse）

▲房思瑜參加小龍舟女子賽事，接連摘下兩面銀牌。（圖／翻攝自Threads／serenahouse）

房思瑜表示，初次挑戰10K路跑，過程充滿困難。比賽前一晚因緊張幾乎無法入睡，加上手傷未完全康復，身體狀態並不理想。她回憶「跑起來每一步都很硬、很累。過終點的時候幾乎站不穩，真的很暈」。但也因這次經驗，她學到備賽不僅需要訓練與勇氣，更要重視休息、營養與睡眠。她說「每一次的極限挑戰，都在學習如何成為更完整的自己」。

▲房思瑜初次挑戰10K路跑，身體狀態並不理想。（圖／翻攝自Threads／serenahouse）

▲房思瑜初次挑戰10K路跑，身體狀態並不理想。（圖／翻攝自Threads／serenahouse）

賽後，房思瑜感性分享，這段旅程不僅是速度與體能的突破，更讓她深刻感受到女性體內的強大力量。她認為，這股力量並非用來證明什麼，而是源自挑戰自我的決心與不放棄的精神。她說道「我一直相信，真正的勇敢，是願意把自己放進還沒做過的事情裡，全力以赴、不留遺憾。」並感慨地表示「世界挑一場，我做到了。我們都做到了」。

▲房思瑜突破自我，感慨表示「我做到了」。（圖／翻攝自Threads／serenahouse）

▲房思瑜突破自我，感慨表示「我做到了」。（圖／翻攝自Threads／serenahouse）

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房思瑜2025雙北世界壯年運動會世壯運

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