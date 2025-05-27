家寧男閨蜜身份起底！是台灣首位出櫃男星　曾公開謝Andy「暫時借給我」

記者孟育民／台北報導

YouTuber「眾量級」Andy、家寧在分手後撕破臉，繼家寧26日再拍片指控Andy於交往期間出軌後，Andy也於27日以影片形式回應，並反控是女方先不忠，和男閨蜜過從甚密，自己才嘗試要走出去，兩人也對此深聊過，「但沒想到妳現在還拿出來講。」如今男閨蜜身份也曝光了，對方是台灣第一位公開出櫃男藝人、網封「最帥花藝師」的同志男神范成章。

▲范成章因為Andy影片，遭到網友砲轟 。（圖／翻攝自IG）

Andy指稱，家寧從2021年開始，就和一位「男閨蜜」過從甚密，不僅頻繁到對方家過夜，甚至一起出國一個月，「頻繁的高額消費，錢還要我在台灣幫你跟你媽媽討。」甚至在疫情時期，兩人都不舒服需要隔離，但家寧卻優先跑去照顧男閨蜜，「妳能想像嗎？當下我有多受傷？」

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而Andy表示，最讓自己痛心的，是奶奶過世當天，家寧居然還要求他幫忙籌錢出國，「這段長達兩年的時間，是我人生最最最黑暗的時期。我不斷地隱忍再隱忍，甚至私底下，妳真的把我當工具人，我認為在這段感情當中，我活得越來越卑微、越來越不像自己，所以我提出了分手。」范成章慘遭網友炎上，對此也做出回應：「再愛吃上引水產也都不吃鮑魚，在騙去上心靈課程就沒有聯絡了，謝謝大家關心。」並附上彩虹的貼圖，直球回應！

▲范成章直球回應 。（圖／翻攝自IG）



事實上，家寧過去就因為和范成章一起出國，遭到網友質疑3人關係。當時范成章就在限時動態PO出3人合照：「在那麼多負面言論與惡意攻擊，她還是能保有一個善良純真的心，她是我遇過最真誠最貼心的好麻吉，相信我在這個圈子裡要遇到那麼棒的朋友真的很難，我還能一次遇到兩個。」一段話同時解釋了和Andy、家寧的友情。

澄清文中，范成章也透露了跟家寧一起出國的原因，並特別tag Andy的帳號，向對方表達感謝：「謝謝Andy暫時把你們的專業借給我，讓我可以在米蘭巴黎時裝周能夠更完整地記錄工作。」文末寫下「Love u guys so much（很愛你們）」，此貼文當時Andy也有轉發。