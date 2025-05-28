家寧喊男閨密「my love」親密合照曝光！　無視Andy宣主權：變我女朋友

記者田暐瑋／綜合報導

前網紅情侶Andy與家寧的感情糾紛近日持續發酵，家寧指控Andy在交往時期出軌，但Andy反擊是家寧自2021年起，與「男閨密」網紅范成章共同出國旅遊，才會去認識其他人。家寧被挖出曾以「my love（我的愛）」稱呼范成章，還多次PO出兩人親暱合照，種種往事一一被翻出。

▲Andy、家寧和范成章曾一起拍照。（圖／翻攝自IG）



雙方在社群媒體上隔空交火。事件源於Andy日前發布影片「揭開我人生最黑暗的時刻」，坦承曾試圖認識其他異性，同時指控前女友家寧自2021年起，與一名「男閨密」關係親密。這位備受關注的「男閨密」身分已被證實為男網紅范成章，兩人不僅經常共同出國旅遊，更被爆出有頻繁過夜的情況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Andy指控家寧和范成章頻繁出國過夜。（圖／翻攝自IG）



家寧與范成章曾一同前往米蘭參加時裝周，期間多次PO出泳池合照，她還以以「my love（我的愛）」稱呼對方，范也PO出兩人合照寫：「變我女朋友。」當時范成章就被質疑是第三者，引發諸多揣測，她當時在法國時發文寫道：「勇敢的前往自己夢寐以求的法國，為自己買的第一件精品洋裝，第一次自己用英文在塞納河畔點了一杯熱咖啡歐蕾。」形容這趟旅程讓她「第一次覺得真正的活著」，並表示這就是夢想成真的感覺。

▲家寧和范成章互動親暱。（圖／翻攝自IG）



Andy指出在2021年期間，家寧與范成章的互動已相當密切，「頻繁的過夜、住他家，頻繁跟他出國，一次去就去一個月。」當兩人在疫情期間同時生病時，家寧卻選擇優先照顧范成章，讓他相當心痛，覺得自己就像是工具人。