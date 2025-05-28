Andy法院舉證恐陷困境！　放火分析家寧扣電腦手段：這很噁欸

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber「眾量級」Andy、家寧在分手後，因公司股權及盈利分配撕破臉。而持續關注風波的YouTuber放火，27日也在直播中分析家寧目前採取的手段，直言「這很噁心欸」，相當同情Andy的處境。

▲Andy和家寧互相指控。（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）

放火直言，第一次看Andy影片提到家寧「偷進手機」、「不還電腦」，他並沒有意識到有什麼不對勁，但現在回想，才發現可能不是巧合。放火懷疑，家寧在分手當時，已預想到雙方未來會有法律糾紛，才將電腦扣下，因為那台電腦裡存有許多與頻道經營相關的資料與證據。

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▲Andy日前發片澄清。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

放火舉例說明，像是剪輯檔案、影片草稿等，都可以作為證明Andy參與頻道營運的證據，並主張自己應擁有頻道25%的股份。但如果這些關鍵證據全留在家寧手上，Andy在法庭上就陷入極大劣勢，「我要怎麼拿這東西舉證？我要怎麼證明說，我在這頻道是我做事的？」放火一臉無奈表示，他當下才意識到這件事「超噁」，替Andy感到非常不平。

此外，放火也分析說，電腦裡的檔案對Andy來說格外重要，一旦失去存取權限，想證明自己對頻道的貢獻恐怕要花費好幾年，甚至得經歷一審、二審的長期攻防戰。

▲▼放火分析家寧目前的作法可能會讓Andy陷入困境。（圖／翻攝自YouTube／火火放）

放火最後也語重心長地指出，大眾普遍認為「眾量級」頻道的成功，有很大一部分來自Andy的付出，包含企劃、剪輯、選題都和Andy脫不了關係，而Andy後來經營的新頻道題材風格，也與過去相似。反觀家寧的新影片，則讓他覺得操作風格與以往大相逕庭，但這並不能成為被法院認可的證據。