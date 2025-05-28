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驚悚人肉餵鯊秀！《鯊人魔》女子被囚船艙綁吊　緩降入血海成鯊魚大餐

記者蕭采薇／綜合報導

電影《鯊人魔》（Dangerous Animals）集結「連環殺手」與「嗜血鯊魚」兩大驚悚元素，將挑戰2025年最膽顫心驚的大銀幕觀影體驗。擅長營造心理恐懼氣氛的導演西恩拜恩（Sean Byrne），並帶領動作男星傑寇特尼（Jai Courtney）挑戰生涯最變態角色，化身視人命如草芥的連續殺人魔塔克，帶領一群飢腥難耐的食人鯊，上演駭人「人肉餵鯊秀」。

▲《鯊人魔》傑寇特尼化身連環殺人魔。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《鯊人魔》上演駭人「人肉餵鯊秀」。（圖／CATCHPLAY提供）

正式預告中， 一對年輕情侶誤入殺人魔塔克策劃的「與鯊同行」海上體驗之旅，沒想到這場旅程竟是死亡陷阱，塔克殘暴刺殺乘客餵鯊，並將女性囚禁於船艙之中，塔克在夜晚進行瘋狂的獵殺儀式，女孩們被綁吊船頭，逐一緩緩降入血海之中，等待牠們的，是水下嗜血的鯊魚；而在船上，則是那冷酷殘暴的殺人魔，一場驚心動魄的血腥逃亡，即將展開。

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▲《鯊人魔》傑寇特尼化身連環殺人魔。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《鯊人魔》傑寇特尼化身連環殺人魔。（圖／CATCHPLAY提供）

飾演殺人魔塔克的傑寇特尼表示，自己對這類連環殺人題材的迷戀絕對不亞於觀眾：「我也沉迷於真實犯罪類型，它們不僅娛樂觀眾，對我這樣的觀影者來說，更是一種享受。這部電影不只是殺人魔的恐怖故事，還融合了鯊魚片的緊張刺激，這樣的雙重驚悚組合，絕對讓人坐立難安！」

而導演尚恩拜恩也強調，本片不僅是風格強烈的電影，同時也致力呈現真實鯊魚的多樣性與生命力；他透露片中多數水下鏡頭皆為實拍，展現多種真實鯊魚品種，他說：「尖吻鯖鯊、牛鯊、虎鯊、灰護士鯊，這些全都是真鯊，凡是有水下鏡頭的場景，我們就用真鯊拍攝，有時需要透過剪輯把牠們合成進去，但絕大多數畫面都是以4K實景拍攝完成。」

▲《鯊人魔》傑寇特尼化身連環殺人魔。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《鯊人魔》集結「連環殺手」與「嗜血鯊魚」兩大驚悚元素。（圖／CATCHPLAY提供）

他也進一步補充：「唯一用到CG的，只有鯊魚的背鰭，我希望觀眾看到的不只是完美的鯊魚，而是牠們身上的傷疤、缺陷、與野性的真實，就像人類的獨特性來自於不完美，這些特徵也讓鯊魚更具個性，很少有鯊魚電影呈現這一面。我希望這部片既保有強烈的真實感，又是一部充滿娛樂性的夏季商業大片，這種結合，我從未在其他電影中見過。」

▲《鯊人魔》傑寇特尼化身連環殺人魔。（圖／CATCHPLAY提供）

▲女孩們被綁吊船頭逐一緩緩降入血海之中，等待牠們的，是水下嗜血的鯊魚。（圖／CATCHPLAY提供）
 
電影《鯊人魔》描述精明且自由奔放的衝浪客賽菲（哈西哈里森飾）被一名迷戀鯊魚的連環殺手塔克(傑寇特尼 飾)綁架，這位瘋狂且冷血的殺人魔，把賽菲囚禁於私人漁船上，準備將她作為祭品推入深海，讓饑餓的鯊魚享受一場血腥的盛宴。在這場人與獸的生死較量中，賽菲必須超越恐懼，盡力逃脫，否則她將成為這場噩夢中的下一個屍體，消失在無盡的海洋中。

 

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鯊人魔

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