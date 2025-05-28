才發聲不吃鮑魚！家寧男閨蜜范成章遭爆「離婚有小孩」　親回應揭真相

記者孟育民／台北報導

YouTuber「眾量級」Andy、家寧在分手後撕破臉，繼家寧26日再拍片指控Andy於交往期間出軌後，Andy也於27日以影片形式回應，並反控是女方先不忠，和男閨蜜過從甚密。對方身份也被起底，是位公開出櫃的男藝人、網封「最帥花藝師」的同志男神范成章。遭到炎上的范成章事後發聲澄清「不吃鮑魚」，並還原當時情況，不過網友爆出他離婚還有小孩，質疑他性向問題，對此他也做出回應！

▲范成章捲入家寧、Andy風波。（圖／翻攝自Instagram／chengchangfan、crowd520）

有網友質問范成章「不吃鮑魚那前妻怎麼回事？小孩又是怎麼蹦出來的？」他則急忙回應：「小孩我哥的，哪來的前妻啦！不要影響我徵友！」

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雖然范成章在聲明中強調，出國大部分都是在工作，但網友還是砲轟他不懂考慮別人感受，「人與人之間需要換位思考一下吧，你能接受你男友頻繁的跟異性出國？一玩就是一個月？」對此，他也表示旅行都還有其他人同行，和家寧也不同房，也沒有到一個月，「記得她都有先離開，你要我道歉我就道歉，不好意思浪費社會資源了。」

▲范成章親自回應網友。（圖／翻攝自Instagram／chengchangfan）

事實上，范成章坦言和家寧確實已經漸行漸遠，因為無法被強迫上「心靈成長課程」，所以淡出了對方的生活圈，目前都無聯絡。他回憶過往時光，強調出國花費都是各自負擔，「我們曾一起出國，那其實也是工作居多。身邊有團隊、有朋友。她說她沒看過世界，我當時也只是順口一句『那就一起走走吧』，所有花費一直都是各自處理，我負責我和我的團隊。新聞兩三年前就出現過，當時我們三個人也各自說明過了：大家只是朋友而已。」