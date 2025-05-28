劉畊宏副業猛蹭周杰倫「1天爽賺3億」！店放合照攬客　遭杰威爾切割

圖文／鏡週刊

劉畊宏在2022年被判賠700萬元確立後，當年適逢NFT熱潮，始終不放棄任何賺錢機會的劉畊宏，推出和周杰倫潮牌PHANTACi 合作的NFT藝術品「Phanta Bear」，全球限量僅一萬個，元旦開賣即秒殺，瞬間進帳1千萬美元（約新台幣3億元），連女藝人康茵茵都以為是周杰倫發行的而花新台幣4萬元購買，期間一度飆升至90萬元，但沒二週就跌剩1萬元，幾乎快血本無歸。

▲今年元旦，劉畊宏（右二）和吳宗憲（左二）、方文山（右一）等人一同跨年聚會。（翻攝自劉畊宏微博）

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周杰倫經紀公司杰威爾事後還發出聲明切割，表示「周杰倫並未參與此商業行為的任何策劃經營，也未取得任何收益。」由此可知劉畊宏蹭周杰倫的副業最終都沒好下場，身陷財務問題的劉畊宏和王世均，2013年8月還和周杰倫一起合作打造「天台食堂」餐廳，沒想到隔年4月，周杰倫就因為媽媽反對，卸下股東身分並轉移經營權，劉畊宏接著7月也退出，2015年8月，餐廳就無預警倒閉，還有消費者買了數萬元餐券瞬間變成廢紙。

▲2013年，周杰倫（左三）和劉畊宏（右二）、王世均（左二）合作開天台食堂餐廳。（天台食堂提供）

到了2015年10月，劉畊宏轉往上海開設「J Café」，店內放了不少周杰倫的照片，加上店名就和「Jay」有關，不少粉絲以為周杰倫也有投資，當時杰威爾還發表聲明否認，更表示未提供或授權使用私人照片、劇照或宣傳照，「可能使消費者誤認該店與周杰倫有關，辜負消費者期待」，但對於劉畊宏使用的兩人私下合照，則表示「不予追究」。



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