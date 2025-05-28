啦啦隊女神卉妮「跨隊約會」富邦魏全　大街上愛的小手偷襲翹臀

▲樂天女孩卉妮與富邦悍將捕手魏全被爆跨隊戀愛ING。（圖／翻攝自卉妮IG、富邦悍將粉絲專頁）

圖文／CTWANT

中職樂天桃猿啦啦隊涂卉妮（卉妮）和富邦悍將捕手魏全戀愛ING，時報周刊CTWANT在5月15日晚間捕捉到兩人於球賽結束後，一起進行晚餐約會嗑牛排，補充滿滿的動物性蛋白質。結束用餐在回程的路上，卉妮突然伸出左手摸了一把魏全的堅挺的運動員翹臀，小情侶大街上另類曬恩愛。

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▲本月15日晚間卉妮與魏全被本刊直擊約會共進晚餐，兩人打扮休閒還穿著情侶鞋。（圖／本刊攝影組）

▲卉妮在滑手機時還會與男友分享手機中的內容，彼此間看來完全沒有秘密。（圖／本刊攝影組）

15日晚間9點半左右，結束主場啦啦隊應援工作的卉妮，幫粉絲簽名後，隨即開車回到住宅社區。約半小時後，車子再度開出社區，一路直奔中壢夜市。車停妥後，下車的人除卉妮之外，還有傳說中的男友富邦悍將的球員魏全。2人穿著居家輕便毫無遮掩，腳踩情侶鞋，先到超商領錢後，走進夜市一家牛排館用餐。

▲卉妮和男友魏全兩人走進夜市一家牛排館用餐，魏全又拿起卉妮的手機看了半天。（圖／本刊攝影組）

▲用餐過程中魏全不停地觀察四周東張西望。（圖／本刊攝影組）

從下車到用餐期間，卉妮一直相當忙碌，幾乎全程都是低著頭看手機回覆訊息，但也同時和男友閒話家常，小倆口相處已有相當默契，推測應該交往有一段時間，且感情相當穩定，而卉妮偶爾還會與男友分享手機中的內容，彼此間看來完全沒有秘密。10點49分，當卉妮仍低頭用餐時，魏全邊吃邊不停將視線望向右方，好像是捕手慣性的看向一壘的方向似的，約會吃飯不太專心。

▲吃完飯在回程中，卉妮突然伸出左手摸了一把魏全的堅挺的運動員翹臀，小情侶在大街上也頗有情趣，然後開車返家。（圖／本刊攝影組）

深夜11點出頭，約30分鐘兩人就填飽肚子離開牛排館。在回程的路上，卉妮仍有許多話題不停地與男友魏全分享，全程嘴巴講個不停；而魏全則是扮演聆聽者的角色，邊聽邊吞雲吐霧。在取車的途中，卉妮和魏全僅偶有些許的肢體碰觸，或是突然地貼著男友的身體，就像老夫老妻一樣互動相當平凡。只是快到停車處時，卉妮忽然伸出了左手拍了一把男友的屁股，也算是為生活增添不一樣的情趣，接著上車一同返家。

本刊在15日樂天女孩卉妮和富邦悍將捕手魏全晚餐約會，對於兩人是否為男女朋友關係？富邦悍將球團回應本刊表示：「關於球員私人領域交友部分，球團不予回應，並感謝大家對球員的關注。」

而樂天啦啦隊公關則表示：「「球團不會干涉女孩私下的交友情況，僅會叮嚀務必恪守本分，謝謝關心。」

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