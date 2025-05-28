家寧男閨蜜公開徵友9條件　「被爆花別人錢出國」親回應揭真相

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧分手後撕破臉，雙方先後指控對方感情不忠，各說各話引發外界關注。其中，Andy在昨（27）日發布的影片中指控家寧和男閨蜜過從甚密，對方身份被起底，是網紅范成章。為此，范成章已在IG發聲切割家寧，貼文曝光後湧入大批網友洗版，稍早再度發文吐露心聲，並公開徵友的9個條件。

▲家寧、范成章曾有好交情。（圖／翻攝自Instagram）

范成章以「Taste me like espresso」為題發文，分享自己對真心交友的條件。他強調，希望認識的朋友「不推課、不直銷」，並點名若符合喜歡美國女星拉娜德芮（Lana Del Rey）、寶可夢GO、旅行的人，可能會跟他更合拍。

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除了共同興趣，范成章也希望對方能和他一起實踐健康生活，包含願意陪他遠離糖油鹽，一起運動。他更幽默透露自己愛看恐怖片，形容理想狀況是一起在電影院看恐怖片，被嚇到大叫被請出去，然後偷偷溜回去繼續看完。

▲范成章發徵友文。（圖／翻攝自Instagram／chengchangfan）

談到近期捲入家寧和Andy的風波中，范成章透露自己收到不少私訊，為此他表達感謝，「謝謝大家，收到很多很溫暖的私訊！我會慢慢回。」貼文曝光後，湧入大批網友朝聖按讚，除了有「加油」、「辛苦了」、「會一直支持你」等鼓勵留言外，也有一派網友留言酸他，「蜜月期偷偷，閨蜜偷偷」、「花別人錢出遊的感覺一定很棒吧。」為此，他事後現身回應：「夭壽喔！我才沒有錢！交友條件加一條！要一起跟我去搶珍愛食，也要捨得跟我去做高級spa。」

▲范成章回覆網友留言。（圖／翻攝自Instagram／chengchangfan）