休傑克曼遭前妻踢爆婚內出軌！　「27年姐弟戀」破局內幕曝：背叛是深深傷口

記者蕭采薇／綜合報導

「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）前年9月與結縭27年的女星黛博拉李（Deborra-Lee）離婚，當時雙方表面和平，但不久後休傑克曼就牽著新女友薩頓佛斯特（Sutton Foster）上街，證實了當初「雙劈腿」的傳聞。黛博拉李如今也向媒體證實遭到背叛，「這是一個深深的傷口。」

▲休傑克曼和薩頓佛斯特因合作音樂劇認識，兩人爆出婚外情。（圖／達志影像／美聯社）



黛博拉李接受《每日郵報》獨家專訪，承認休傑克曼在婚姻中出軌，「我向所有經歷過背叛創傷的人表示深切的同情。這是一個深深的傷口，但我相信上帝/宇宙，或是其他更高的力量，無論你以何種方式引導你，它總是在為我們服務。」

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黛博拉李表示：「這樣的信念，幫助我度過近30年婚姻破裂的痛苦。透過這次經歷，我獲得了很多知識和智慧。即使我們面臨明顯的逆境，它也會引導我們走向最大的利益，走向我們真正的目標。」她接著表示：「這可能會很痛苦，但從長遠來看，回歸自我，按照自己的正直、價值觀和界限生活，就是一種解放和自由。」

▲休傑克曼和黛博拉李相差13歲的姐弟戀，兩人結婚27年，原本感情甜蜜又穩定。（圖／翻攝自Instagram／thehughjackman）

休傑克曼與前妻黛博拉李是相差13歲的姐弟戀，兩人結婚27年感情甜蜜又穩定，當時突然宣布離婚，雙方僅表示這一決定是為了「追求個人成長」。但不久後就傳出，真正原因是休傑克曼和合作音樂劇《The Music Man》相識的薩頓佛斯特假戲真做，而女方當時也有一段已經維持10年的婚姻。

同時，由於結婚前，黛博拉李已是一線女星，休傑克曼還只是小演員。不過當年經濟地位就懸殊的兩人，並未簽署婚前協議。有知情人士爆料，他們之所以拖了超過兩年都沒正式離婚，就是因為對財產的分配喬不攏。