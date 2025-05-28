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「中職最正MC」否認偷吃富商　IG急上火線喊冤：不是我！

記者王靖淳／綜合報導

知名律師李怡貞最近上節目爆料，一名啦啦隊女神介入已婚富商婚姻還懷孕，線索曝光後引發網友留言討論，甚至有人質疑該女孩是樂天桃猿的MC艾融。為此，她今（28）日除了在節目影片底下留言澄清之外，稍早也透過IG限動無奈發聲。

▲▼艾融IG限動澄清不是小三。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）

▲艾融有「中職最正MC」封號。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）

談到律師李怡貞上節目的爆料，艾融強調：「關於節目上的內容，看到一些誤會開始擴散，在這裡一次說清楚：不是我！！」她進一步提到，自己從來沒養過寵物，因此節目中所提及的事件與她無關，希望外界不要再將爆料內容與她個人做聯想，「我也沒養過寵物，所以請不要隨意投射，謝謝大家的理解與尊重。」

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▲▼艾融IG限動澄清不是小三。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）

▲艾融發IG限動闢謠。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）

回顧整起爆料事件，律師李怡貞在《11點熱炒店》爆料某啦啦隊女神與已婚富商發展不正當關係，甚至傳出已懷有身孕。當被問到該女孩的相關線索，李怡貞透露對方是長頭髮，身高不到160公分，形象甜美可愛，曾和林襄同框，現役啦啦隊員，曾經或現為「樂天女孩」的一員，還曾參與過小S、吳宗憲節目的錄製。內容曝光後，讓大批網友瘋猜，如今禾羽、琳妲、孟潔都已發聲否認。

▲艾融在節目留言區否認。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲艾融留言澄清自己不是小三。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

【艾融IG限動全文】

關於節目上的內容，看到一些誤會開始擴散，
在這裡一次說清楚：不是我！！
我也沒養過寵物
所以請不要隨意投射，
謝謝大家的理解與尊重。

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樂天女孩啦啦隊艾融李怡貞

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