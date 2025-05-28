蔡阿嘎擬反擊五劇本「讓Andy翻車」！　幽默神還原喊話：+0我們挺妳

記者孟育民／台北報導

Andy與家寧的糾紛近日持續發酵，從帳本延伸到情感層面，家寧指控Andy在交往時期出軌多女，但Andy反擊是家寧自2021年起，與「男閨蜜」網紅范成章共同出國旅遊、單獨過夜，才會去認識其他人，雙方開戰！對此，網紅蔡阿嘎也發文偷酸家寧，並與工作室成員「洪+0」一起拍新片，替家寧寫好反擊五劇本：「這肯定可以逆轉勝！嘎哥幫+0準備好這五大劇本，剩下的就交給+0了，加油！一定能讓ANDY翻車的！」





▲▼蔡阿嘎幫家寧擬定反擊五劇本 。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

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蔡阿嘎先前才拍過「+0聲明影片重點懶人包」，今再度無預警發片，標題學家寧打上斗大的「真相」二字，一開場就用揶揄地口氣對洪+0說：「Andy要反擊了，妳不能輸！劇本我寫好了，照這劇本絕對可以大逆轉，妳要幫+0出口氣，讓Andy翻車，+0我們挺妳。」

洪+0直接化身家寧，演譯蔡阿嘎寫好的「反擊五大劇本」，還故意用口齒不清的口吻講話，劇本內容指稱，Andy其實是張爸張媽的兒子，直接拿出DNA鑑定書打臉酸民，「張爸張爸是為了以後要把遺產留給Andy才把錢先匯到群海娛樂。」

▲劇本1，打亂親情關係 。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

至於劈腿事件，洪+0直指自己是T，所以不可能會有跟男閨蜜過從甚密的問題；而Andy奶奶過世卻來要25萬元出國，洪+0則走悲情路線，帶著哭腔說，過世的是自己親奶奶，「我只是想出國到西方極樂世界見我奶奶一面，否則這可能是我永遠的痛！」蔡阿嘎還臨時加台詞說：「現在我不只沒有親奶奶，也沒人親我奶奶！」說玩自己也跟著笑場！

▲蔡阿嘎臨時加台詞 。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

洪+0更將買精品包包直接推到蘿菈身上，聲稱是對方送的，「因為他說反正老闆的錢很好騙！」最後，她表示全部的東西都還給ANDY，以後會用洪+0的身份經營社群，不忘推銷自己。影片曝光後，網友大讚：「叫你模仿，不是叫你超越」、「+0的發音太標準了啦」、「果然是長青樹」。

▲影片內不忘偷酸蘿菈 。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

