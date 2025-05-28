劉畊宏債留台灣「9年欠700萬不還」！卻跑大陸直播吸金　黑料全被挖

圖文／鏡週刊

劉畊宏雖靠健身操在對岸翻紅，收入暴增更辦了演唱會，只是關於他在台灣的財務狀況一直成謎；2018年曾有報導，他將房子三胎貸款逾千萬元，一度因無力償還而被查封。本刊進一步接獲消息，有段時間劉畊宏更向股市大亨「日盛小史」史金生借貸700萬元周轉，但拖了9年仍未償還鬧上法院；如今劉畊宏才遭質疑耍大牌被嫌，沒想到昔日黑料也再曝光。

▲劉畊宏2013年向史金生借貸700萬元，但最後接連跳票未還錢遭提告。（翻攝自司法院判決書系統）

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉畊宏前幾年趁著中國大陸疫情封城期間，透過直播帶網友做運動而人氣飆漲，身價瞬間翻好幾倍，高峰時期，傳出他和老婆王婉霏20秒的業配影片就要價人民幣60萬元（約新台幣250萬元）。近來劉畊宏被爆拍攝時「要小吃店清場」遭炎上，年初以來掉粉達7位數，他趕緊開直播喊冤並向威脅人士喊道：「已報警！」

▲史金生曾借700萬元給劉畊宏和王世均做周轉金。 （地檢署提供）

無獨有偶，近來劉畊宏也被掀出不光采的過去；本刊有讀者細數他出道以來，每次檯面下做副業，就算沾到周杰倫的光，也皆以失敗告終。其中劉畊宏2013年和王世均合作開餐飲公司「密斯特杰」，因周轉不靈，向史金生借了700萬元，最後接連跳票未還錢遭提告。

回應 本刊就借貸700萬元周轉，但拖了9年仍未償還鬧上法院一事，詢問劉畊宏老婆王婉霏經紀人，他回應表示，藝人私事不回應。



更多鏡週刊報導