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串流收視週榜／肖戰《藏海傳》收視吸乾大盤！5熱劇人氣橫掃台灣

記者陳芊秀／綜合報導

5月熱播陸劇接連登上台灣串流，讓各家串流平台排行大洗牌，包括《藏海傳》、《折腰》、《韶華若錦》等劇都在趕進度更新中。《ETtoday星光雲》為大家帶來台灣9家串流平台最新一週收視排行，有3部同樣是「先婚後愛」題材的愛情劇都掀起追劇潮。

韶華若錦

▲▼LINE TV影音收視週榜（5/19-5/25）。（圖／LINE TV提供）

▲《韶華若錦》描述定北王與侯府嫡女先婚後愛的故事。（圖／LINE TV提供）

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《韶華若錦》改編自晉江文學城作者「不止是顆菜」的小說《小豆蔻》，以架空王朝為時代背景，描述一對在政治考量下，侯府嫡女千金「明檀」被賜婚嫁給戰功顯赫的定北王。原作是先婚後愛的小甜文，翻拍真人劇集，由宋威龍飾演定北王「江緒」，22歲新人女星包上恩飾演「明檀」，兩人高顏值組合被形容「顏霸級」。雖然劇集主打先婚後愛，男女主角打從相遇時就有命定般的火花，定北王為國征戰、深謀遠慮，卻逐步淪陷於妻子的嬌柔可愛。該劇在大陸雖然收視不高，網播收視市佔率僅個位數，遠不及氣勢大熱的《藏海傳》、《折腰》，但是在台灣開播以來收視排行不俗，直接攻上LINE TV、MyVideo平台第一，Netflix熱門節目第6名。

折腰

▲▼《折腰》。（圖／翻攝自微博）

▲《折腰》描述戰火下先婚後愛的夫妻情。（圖／翻攝自微博）

《折腰》改編自晉江文學城作家「蓬萊客」的同名小說，描述群雄割據的天下，蘶國主公「魏劭」因政治聯姻，與仇家女兒「小喬」結為夫妻，婚後逐漸生愛，最終甘願為妻「折腰」。原作小說中男女主角有眾多大尺度情慾場面，更被形容「先do後愛」，不過受限於大陸長劇審查制度，劇版改為夫妻各有謀略又逐漸交心，還加上導演鄧科擅長的輕喜劇風格，讓劇版風格與原作截然不同。歌手出身的劉宇寧擁有189公分高壯身材，被認證符合男主角梟雄人設，宋祖兒嬌豔甜美，角色設定又有謀略之才，兩人CP感火速圈粉，隨著男女主角從放下猜疑到定情，劇集在大陸串流平台熱度破3萬，收視市佔率達24%，在台灣Netflix半同步更新，上週排行第7名，最新一週排行衝上第一。

宛如粼光夫婦日和

▲▼收視週榜（5/19-5/25）。（圖／翻攝自臉書、X）

▲《宛如粼光夫婦日和》先婚後愛超甜，被日媒封春季黑馬。（圖／翻攝自X）

先婚後愛的日劇相當少有，這部《宛如粼光夫婦日和》被日媒封為春季日劇最大黑馬。該劇改編自西香はち的同名漫畫，以昭和年代初期為時代背景，描述關谷家的三女兒夏美，在完全沒見過面的情況下，遵從父母之命與海軍中尉「江端瀧昌」結婚，故事描述夫妻婚後的日常。該劇由芳根京子搭檔本田響矢，男女主角火花超乎觀眾預期，劇中互動又甜又充滿爆笑喜劇元素，在日本串流TVer追劇訂閱人數不斷激增，近日正式突破一百萬人，收視率也逐步上升。該劇在friDay影音每週都登上熱門TOP 10。演出男主角的本田響矢拍深夜劇起家，這是他第一部在黃金時段擔任主角的作品，憑戲在日本人氣飆漲，IG追蹤人數突破88萬，連角色人形立牌都引爆搶購潮。

藏海傳

▲陳妍希於《藏海傳》中飾演藏海（肖戰飾）母親，兩人戲外互相誇讚引熱議。（圖／Disney+提供）

▲肖戰《藏海傳》收視連破無數紀錄。（圖／Disney+提供）

肖戰主演的《藏海傳》在大陸締造不少收視紀錄，特別是陸網普遍認為，影視圈正陷入影視寒冬期，劇集在央視播出，收視峰值破2%，平台熱度達10430刷新歷史紀錄，網路收視市佔率超過28.3%，超越先開播的《折腰》24%，相較於其他陸劇收視市佔率僅個位數，兩部熱劇被形容「吸乾大盤」。《藏海傳》導演由《後宮甄嬛傳》鄭曉龍執導，「藏海」角色取材自人氣作家南派三叔《盜墓筆記》系列中的大BOSS角色「汪藏海」，電視劇描述全家慘遭滅門，唯一留下的兒子為了復仇，臉孔被改造，並苦習營造技術以及縱橫之術，長大成人後回到朝堂逐步執行復仇計畫。劇集在Disney+台灣、香港上線，且連續7天穩居「台灣本日熱播Top 10」冠軍，在台灣同樣成績傲人。

忘了我記得

▲▼《忘了我記得》收視週榜（5/19-5/25）。（圖／翻攝自臉書）

▲劉若英執導台劇《忘了我記得》。（圖／翻攝自臉書）

劉若英執導的台劇《忘了我記得》，由謝盈萱、秦漢、霍建華等人主演，描述單口喜劇女演員「程樂樂」面對事業、婚姻的低潮，同時又陪伴照顧失智的爸爸，感人父女情引發觀眾極大共鳴，打從預告曝光就賺人熱淚。全劇僅8集，23日全集一次上線，火速衝上Netflix週排行第2名，目前更是單日熱門榜排名第一的節目，超越了陸劇《折腰》。

Disney+／肖戰《藏海傳》霸榜7日

▲▼《藏海傳》Disney+霸榜。（圖／翻攝自臉書）

▲《藏海傳》Disney+霸榜。（圖／翻攝自臉書）

friDay影音／先婚後愛《宛如粼光夫婦日和》

▲▼friDay影音收視週榜（5/19-5/25）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（5/19-5/25）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《鬼宮》3週霸榜

▲▼Hami Video收視週榜（5/19-5/25）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（5/19-5/25）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《落花時節又逢君》完結排名升

▲▼iQIYI收視週榜（5/19-5/25）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（5/19-5/25）。（圖／iQIYI提供）

KKTV／《新聞主播》6週

▲▼KKTV收視週榜（5/19-5/25）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（5/19-5/25）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／先婚後愛《韶華若錦》開播即登頂

▲▼LINE TV收視週榜（5/19-5/25）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（5/19-5/25）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《韶華若錦》灑糖奪冠

▲▼MyVideo收視週榜（5/19-5/25）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（5/19-5/25）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／先婚後愛《折腰》台灣熱門第一

▲▼收視週榜（5/19-5/25）。（圖／翻攝自臉書、X）

▲Netflix收視週榜（5/19-5/25）。（圖／翻攝自官網）

公視+／實境台綜《歐吉桑騎士》第一

▲▼公視+收視週榜（5/19-5/25）。（圖／公視+提供）

▲公視+收視週榜（5/19-5/25）。（圖／公視+提供）

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