ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

衝峇里島慶生…跟「復仇者男神」自拍！　她秒曬照：美夢成真

記者傅家妤／綜合報導

香港女星陳婉衡（Alycia）擁有36E傲人胸圍，被冠上「無線咪神」封號。她常在社群網站分享性感辣照，以及生活點滴，近來她到峇里島慶祝29歲生日，沒想到剛好碰上《MIB星際戰警：跨國行動》（Men in Black：International）的宣傳活動，她不僅衝去參加，還非常幸運地站在第一排與「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）一起自拍。

▲▼陳婉衡。（圖／翻攝自IG／陳婉衡）

▲陳婉衡連續到兩個地方慶生。（圖／翻攝自IG／陳婉衡）

請繼續往下閱讀...

陳婉衡17日就在IG上預告，自己會出國度過28歲的最後幾日，隨後還曬出多張度假美照，只見她先是在泰國普吉島度過生29歲生日，隨後又轉戰到峇里島，各種比基尼性感照，以及慶生的畫面，讓粉絲都看傻了眼，足見她的慶生行程有多充實。

▲▼陳婉衡。（圖／翻攝自IG／陳婉衡）

▲▼陳婉衡。（圖／翻攝自IG／陳婉衡）

▲陳婉衡曬出多張度假美照。（圖／翻攝自IG／陳婉衡）

其中最引人注目的是，陳婉衡在28日曬出一張與「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）的自拍合照，只見她努力往前靠，與雷神一起對著鏡頭露出微笑，畫面非常養眼，原來她是去參加《MIB星際戰警：跨國行動》）亞太區紅毯見面會，從另一張曝光的畫面看來，她似乎是在紅毯邊的粉絲群當中，疑似是以粉絲的身分參加。

▲▼陳婉衡。（圖／翻攝自IG／陳婉衡）

▲▼陳婉衡。（圖／翻攝自IG／陳婉衡）

▲陳婉衡與克里斯漢斯沃自拍。（圖／翻攝自IG／陳婉衡）

陳婉衡在發文中開心表示：「我不在乎我的表情還沒準備好，我與克里斯漢斯沃自拍了！到底怎麼會有一個人類如此完美！」隨後還特別hashtag了「美夢成真」、「愛你3000次」以及片名，似乎非常開心。不少網友看了以後，也紛紛直呼非常羨慕，「雷神好帥」、「可以自拍也太好了吧」、「跟雷神自拍，好羨慕啊！」

男老師狂摟女學生 「從髮梢撫摸到腰」20秒影片曝光

推薦閱讀

男星爆拖欠1800萬被告！　妻突PO「後悔送2棟房子給他」藏玄機

男星爆拖欠1800萬被告！　妻突PO「後悔送2棟房子給他」藏玄機

激吻科技CEO隔7月…艾瑪華森又爆新戀情！　起底新歡是「天后的弟弟」

激吻科技CEO隔7月…艾瑪華森又爆新戀情！　起底新歡是「天后的弟弟」

熊黛林產後1年「真實身材」見人！　被虧微胖「會在意」吐心聲　

熊黛林產後1年「真實身材」見人！　被虧微胖「會在意」吐心聲　

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

交往王子滿1年！　35歲鄧麗欣鬆口「生娃時間點」

交往王子滿1年！　35歲鄧麗欣鬆口「生娃時間點」

《鋼鐵人3》原本有龍母！　編劇藏6年親曝「消失原因」

《鋼鐵人3》原本有龍母！　編劇藏6年親曝「消失原因」

蕭薔神逆齡「紅到國外」　跟4同齡國際女星一比…外媒：驚呆百萬人！

蕭薔神逆齡「紅到國外」　跟4同齡國際女星一比…外媒：驚呆百萬人！

《格雷》女主原是龍母！　她親揭拒接原因「與全裸戲有關」

《格雷》女主原是龍母！　她親揭拒接原因「與全裸戲有關」

吳青峰衰捲抄襲疑雲　「向楊丞琳道歉」揭真相

吳青峰衰捲抄襲疑雲　「向楊丞琳道歉」揭真相

辣一波！4女星穿泳裝一字排開「8雪球放送」　網噴鼻血：夏天真好

辣一波！4女星穿泳裝一字排開「8雪球放送」　網噴鼻血：夏天真好

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」無奈：為什麼抹黑我們？

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」無奈：為什麼抹黑我們？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」無奈：為什麼抹黑我們？

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！　侵犯過程全被拍…她崩潰逃生

摸到粉絲手上「有自殘傷疤」　洛基秒抱緊：I GOT U！

爆乳妹搭高鐵90度彎腰「半球掉出」！　伸手撕膚色這塊…曝超兇畫面

YG社長爆性招待「揭未成年援交內幕」　最小只有14歲：灌毒後拍SM片

Krystal演唱會現場照流出！「大腿粗一圈」網驚：真的胖了

快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

小四女星搭上閨蜜老公！　「5分鐘床上搏鬥片」曝光…片中女子超敢玩

這群人董仔罕見放閃！　緊牽男友出席婚禮…一脫外套「白紗裸肩」CP照正翻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳婉衡, Alycia, MIB星際戰警：跨國行動, Men in Black：International, 雷神, 克里斯漢斯沃, Chris Hemsworth

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 喬媽親友轟喬爸「沒工作靠女兒賺」！　喬喬工作內容終於曝光…經紀公司說清
  2. 衝峇里島慶生…跟「復仇者男神」自拍！　她秒曬照：美夢成真
  3. 峇里島直擊／蜘蛛人最愛英雄是他！都被漫威高層鎖定還是「片場邊緣人」
  4. 黃尚禾自爆「零食吸塵器」　一場電影嗑完2大包洋芋片
  5. 阿嬌帥尪親曬「夫妻睡衣自拍」！　三字告白甜炸…網哭：好好愛你老婆
  6. 其實阿拉丁才是真正的公主！　「五點證明上熱搜」網驚：全都符合
  7. 出國玩沒人要合照...許富凱心碎「不夠紅」　原因曝光超溫馨
  8. 峇里島直擊／下一任鋼鐵人？「暴雷王」小蜘蛛沒否認：我會繼承他的…全場驚了
  9. 理科太太摟墨鏡帥哥笑裂嘴「全身都很硬」　一看竟是「復仇者聯盟巨星」　　
  10. 黃子佼「婚期」鎖定大選後　入行31年死守節目底線

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366