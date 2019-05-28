衝峇里島慶生…跟「復仇者男神」自拍！　她秒曬照：美夢成真

記者傅家妤／綜合報導

香港女星陳婉衡（Alycia）擁有36E傲人胸圍，被冠上「無線咪神」封號。她常在社群網站分享性感辣照，以及生活點滴，近來她到峇里島慶祝29歲生日，沒想到剛好碰上《MIB星際戰警：跨國行動》（Men in Black：International）的宣傳活動，她不僅衝去參加，還非常幸運地站在第一排與「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）一起自拍。

▲陳婉衡連續到兩個地方慶生。（圖／翻攝自IG／陳婉衡）

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陳婉衡17日就在IG上預告，自己會出國度過28歲的最後幾日，隨後還曬出多張度假美照，只見她先是在泰國普吉島度過生29歲生日，隨後又轉戰到峇里島，各種比基尼性感照，以及慶生的畫面，讓粉絲都看傻了眼，足見她的慶生行程有多充實。

▲陳婉衡曬出多張度假美照。（圖／翻攝自IG／陳婉衡）

其中最引人注目的是，陳婉衡在28日曬出一張與「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）的自拍合照，只見她努力往前靠，與雷神一起對著鏡頭露出微笑，畫面非常養眼，原來她是去參加《MIB星際戰警：跨國行動》）亞太區紅毯見面會，從另一張曝光的畫面看來，她似乎是在紅毯邊的粉絲群當中，疑似是以粉絲的身分參加。

▲陳婉衡與克里斯漢斯沃自拍。（圖／翻攝自IG／陳婉衡）

陳婉衡在發文中開心表示：「我不在乎我的表情還沒準備好，我與克里斯漢斯沃自拍了！到底怎麼會有一個人類如此完美！」隨後還特別hashtag了「美夢成真」、「愛你3000次」以及片名，似乎非常開心。不少網友看了以後，也紛紛直呼非常羨慕，「雷神好帥」、「可以自拍也太好了吧」、「跟雷神自拍，好羨慕啊！」