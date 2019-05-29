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《獨孤》太師回來了！　徐正溪《鳳奕》癡情撩何泓姍：此生不負妳

記者李欣容／綜合報導

▲▼《鳳弈》 。（圖／myVide提供）

徐正溪在《獨孤天下》中飾演太師擄獲不少少女心，近來他的新戲《鳳弈》即將上檔，劇中他飾演一位軍事天才，一輩子就只鍾情於葉凝芝（何泓姍 飾），但偏偏命運將他們分開，再次相遇時所愛之人已是皇上的妃子，預告中他露出8塊肌，和何泓姍互許終生，一系列撩妹台詞帥到掉渣！

▲何泓姍飾演「葉凝芝」，本是民間戲女，愛上徐正溪飾演的軍事天才魏廣 。（圖／myVide提供）

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徐正溪和何泓姍在劇中相愛卻不能在一起，原本私訂終生的兩人，命運卻將他們拆散，再次見面時，她已成為皇上的妃子。

其中有橋段是何泓姍闖入徐正溪的房間，徐正溪躺在床上養傷，大秀8塊肌，直白地問何泓姍，「我可以親妳嗎？」更許下承諾，「葉凝芝，我今生絕不負妳。」襯托出角色霸氣又率真的性格。

▲▼《鳳弈》 。（圖／myVide提供）

▲徐正溪飾演的魏廣精通兵法，此生只想和何泓姍在一起 。（圖／myVide提供）

除了純純的愛之外，到後期何泓姍被皇帝納為東宮凝妃，成為凝貴妃，更整頓了腐朽的後宮，徐正溪更多次出手幫助她，甚至最後在戰場上遭遇劫難，出現的仍是他心愛女人的臉，告訴他要「活下去」，短短3分半的預告，就讓許多戲迷開始期待兩人的發展。該劇在myVideo獨家首播，每周二三四準時更新。

▲▼《鳳弈》 。（圖／myVide提供）

▲徐正溪多次出謀幫助身處後宮的何泓姍 。（圖／myVide提供）

▲▼《鳳弈》 。（圖／myVide提供）

▲何泓姍披上鳳袍，變成貴妃。（圖／myVide提供）

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鳳弈, 何泓姍, 徐正溪

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