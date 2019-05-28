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深呼吸／《阿拉丁》公主不只是花瓶！完勝真人版《美女與野獸》

影癮作動的電影空間 深呼吸

一個觀影經歷超過20年的影癡，自從國中時代入坑後就陷入影像的世界中，期..

▲《阿拉丁》 。（圖／《阿拉丁》、《美女與野獸》劇照）

▲《阿拉丁》 。（圖／《阿拉丁》劇照）

文／深呼吸

迪士尼今年可以說是吸金怪物，除了兩部漫威電影以外，還一口氣推出了經典動畫改編真人電影三部曲，分別是《小飛象》、《阿拉丁》、以及《獅子王》，阿拉丁動畫由於是筆者的童年回憶，衝著預告片的經典主題曲《A Whole New World》一上映就豪不猶豫的進戲院觀賞，結果也並沒有令筆者失望，整體的娛樂跟精采度可說完勝兩年前的真人版《美女與野獸》。

▲▼《阿拉丁》劇照。（圖／迪士尼提供）

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▲梅納馬蘇德飾演「阿拉丁」 。（圖／迪士尼提供，以下皆同）

在沙漠中心的古老城市裡，藏著神祕的傳說，只要獲得帶有魔法的神燈，法力無邊的精靈就會實現你的三個願望。機智的窮小子阿拉丁，遇上了勇敢獨立的茉莉公主，對抗邪惡巫師賈方，阻止他密謀叛變奪取國王寶座，藉由幽默調皮的神燈精靈出手相助，譜出一段浪漫的愛情故事。

▲▼《阿拉丁》劇照。（圖／迪士尼提供）

以上的劇情相信看過阿拉丁動畫版的觀眾絕對都不陌生，這次電影也大部分都按照原來的劇情翻拍，不過還是多了一些原創角色及劇情，而這些原創角色與劇情都是讓電影整體更好看的因素之一，例如在動畫中原本就獨立自主的茉莉公主這次則是更加讓女權意識抬頭，讓她不再只是個花瓶，而是擁有更多的話語權以及智慧與勇氣兼具的角色特質，某種程度上可以說是政治正確，但這的確是現今的電影主流，觀眾也絕對能接受這種主流價值。

▲▼《阿拉丁》劇照。（圖／迪士尼提供）

再來提到演員部分相信不少觀眾是因為威爾史密斯演神燈精靈而進戲院捧場，威爾這次的表現確實也不錯，活靈活現的逗趣表現為整部電影增添了不少精彩性跟娛樂度，而且也好一陣子沒看到他在大銀幕上如此搞笑的演出。

▲▼《阿拉丁》劇照。（圖／迪士尼提供）

不過本片真正的MVP絕對首推女主角娜歐蜜史考特，先前只有一部好萊塢商業電影演出經驗的她（還是台灣觀眾不太熟的《金剛戰士》），這次飾演茉莉公主可說一鳴驚人，本身就是歌手有發過單曲跟迷你專輯的她，歌唱表現可說力壓眾人驚豔全場，在歌唱的部分完全把飾演阿拉丁的梅納馬蘇德給比了下去，歌聲不但高亢渾厚而且演技表現也相當出色，重新詮釋出了新世代的茉莉公主，絕對能夠讓新舊影迷都認同她的演出，梅納馬蘇德雖然表現也不差，但相較娜歐蜜史考特而言只能說是中規中矩，但演員群整體出色演出絕對是比真人版《美女與野獸》更出色的關鍵。

▲▼《阿拉丁》劇照。（圖／迪士尼提供）

整部電影如果硬要挑缺點，大概只有迪士尼找來了鬼才導演蓋瑞奇來執導，但整場電影看下來除了少數幾個鏡頭稍微看得出他的風格之外，幾乎看不到他的個人特色，可以說是很不「蓋瑞奇」的蓋瑞奇電影，不過倒也無損這部電影的歡樂度跟娛樂性，而且雖然打著迪士尼闔家觀賞的招牌，但也頗言之有物，不但適合家庭族群進場，也非常推薦情侶跟朋友相約度過兩小時愉快的時光。

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