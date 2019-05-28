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錄影集郵「2超大咖女神」！　Sunnee急喊：我真的是來工作的…網笑翻

記者劉宜庭／綜合報導

Sunnee（楊芸晴）在《創造101》中以第8名出道，正式成為「火箭少女101」一員，除了突出的舞台魅力，私下幽默風趣的性格，更是擄獲大票粉絲。她近來登上大陸節目錄影後，開心在微博PO出「集郵女神」系列照片，同時還不忘強調：「我真的是來工作的！不是來追星的！」一番言論笑翻眾人，意外引發熱議。

▲Sunnee日前登上節目《天天向上》錄影。（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道 China HunanTV Official Channel）

▲Sunnee日前登上節目《天天向上》錄影。（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道 China HunanTV Official Channel）

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▲Sunnee日前登上節目《天天向上》錄影。（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道 China HunanTV Official Channel）

▲Sunnee日前錄製節目《天天向上》，和卜凡模擬約會。（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道 China HunanTV Official Channel）

Sunnee日前登上節目《天天向上》，模擬約會場景，和從《偶像練習生》打開知名度的卜凡進行配對，雙方同桌用餐，雖然一開始略顯尷尬，但到後來逐漸聊開，充滿逗趣的互動，逗樂現場不少來賓。

該集節目邀來許多重量級明星，Sunnee除了同為《創造101》出身的王菊合照，期間也不忘集郵女神，開心和陳意涵、張柏芝合影，27日透過微博PO照同時，文中還不忘強調：「我真的是來工作的！不是來追星的！真的不是來追星的！」儘管如此，一番話仍讓粉絲一眼看出她的追星魂，接著，她也因為漏了與其他明星的合照，難掩失落地表示：「還有好幾個老師沒被我抓到，好難過～～。」

▲Sunnee合照陳意涵、張柏芝及王菊。（圖／翻攝自微博／Sunnee）

▲Sunnee與同是選秀節目《創造101》出身的王菊同框敘舊。（圖／翻攝自微博／Sunnee）

▲Sunnee合照陳意涵、張柏芝及王菊。（圖／翻攝自微博／Sunnee）

▲Sunnee合照陳意涵。（圖／翻攝自微博／Sunnee）

▲Sunnee合照陳意涵、張柏芝及王菊。（圖／翻攝自微博／Sunnee）

▲Sunnee合照張柏芝。（圖／翻攝自微博／Sunnee）

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創造101, Sunnee, 陳意涵, 張柏芝

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