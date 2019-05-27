陳奕迅坐台下..林宥嘉秒變迷弟！　常太嗨被笑：喂有型一點

記者盧薇淩／台北報導

歌手林宥嘉27日順利完成連三場的香港「idol世界巡迴演唱會」，他耗盡心力，下台後幾乎虛脫，慶功宴拍照時也累到差點睡著，香港場對他來說意義非凡，除了是他第一次連續3晚開唱，許多香港歌手包括黃偉文、周柏豪、容祖兒等歌手都到場欣賞，其中可更有他的偶像陳奕迅，他大膽邀陳奕迅合唱《說謊》最後一句歌詞，驚喜合作。

▲林宥嘉香港開唱，陳奕迅當觀眾讓他超緊張。（圖／華研提供）

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演唱會吸引眾多香港歌手包括黃偉文、周柏豪、陳奕迅、容祖兒、謝安琪等前來欣賞，第二天唱到《說謊》之前，林宥嘉意外發現偶像陳奕迅坐在台下，令他驚喜萬分，最後大膽邀陳奕迅開口唱了《說謊》的最後一句歌詞，林宥嘉笑說：「我很感謝公司沒有提前告訴我陳奕迅有來，因為我每次見到他，就完全變成迷弟的模樣，讓陳奕迅每次在合照時都一直提醒我『喂，有型一點』。幸好不知道他在，所以終於可以讓陳奕迅看到我在舞台上最帥的樣子。」

林宥嘉誠意十足，演唱會上近8成的對話都用廣東話進行，讓全場觀眾又驚又喜，同時他更堅持三天都「不配速」地卯足全力演出，「我把每一場都當作最後一場演唱，希望歌迷無論是看哪一場都一樣精彩。」用盡全部精力在台上演出的他，每次下台換衣服，眼睛已近乎失神，體力也不支，甚至會一直喃喃自語「好累，我好累」，但再度步上舞台時，又會用他驚人的意志力整頓好自己。

▲林宥嘉連續3天的演出耗盡體力。（圖／華研提供）

林宥嘉用心呈現的作品，3天共3萬名觀眾用震耳欲聾的尖叫聲來回應，叫聲音量大到讓林宥嘉耳膜發痛，忍不住對歌迷笑著抱怨：「你們很吵耶！」但歌迷的掌聲和尖叫，也是支持著林宥嘉唱完三天的最大動力。昨晚演唱會結束後，上百位歌迷聚集在後門，林宥嘉見狀想要親自表達對歌迷們的感謝，所以他沒立刻上車，反而突然繞著整個後門廣場跑了一圈，向站在欄杆外的每一位歌迷說「bye bye」。

▲林宥嘉宣布10月在高雄開唱。（圖／華研提供）

慶功宴上，有位服務生害羞地對林宥嘉表示，因為搶不到票看演唱會，很想聽他唱歌，林宥嘉也溫柔地偷偷在她耳邊清唱了兩句《說謊》，滿足了她的心願，讓她開心不已。終於成功完成連續3場演唱會，問林宥嘉下次想要再開多少場演唱會？林宥嘉苦笑著說：「我聽到這個問題時，不誇張，瞬間起雞皮疙瘩，因為真的太累了，好佩服那些連開十幾場演唱會的歌手。」而他也開心地率先透露「idol世界巡迴演唱會」將在今年唱回台灣的好消息，10月5日、6日兩天在高雄巨蛋開唱兩場，預計8月份開始售票。