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《這！就是原創》冠軍出爐！鄧見超奪冠　陳粒感動：你的標籤就是優秀

記者林彥君／台北報導

原創音樂選秀節目《這！就是原創》每周日21：00於「ETtoday播吧」與「ETtoday星光雲YouTube」播出。本周播出冠軍之戰，由四強袁野夕、唐漢霄、閆澤歡和鄧見超爭奪冠軍寶座。

▲▼這就是原創。（圖／ETtoday）

▲王嘉爾、陳粒和蕭敬騰等待比分出爐。（圖／ETtoday）

在4選手演唱後，經由250位現場觀眾投票，袁野夕得205票，唐漢霄獲192票，閆澤歡得213票，鄧見超獲216票，最後由王嘉爾隊的閆澤歡和陳粒隊的鄧見超進階評選，需再由專業評審和大眾投票。

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閆澤歡演唱《蝴蝶》，簡單的歌詞，讓人掉進旋律中，王嘉爾對閆澤歡有高度評價，認為看閆澤歡的表演，就像在看演唱會，他一臉嚴肅的對閆澤歡說：「你有個缺點，你不知道自己有多好。」馬上被陳粒吐槽：「土味。」王嘉爾轉身拉票，「希望這首歌有感覺，能投閆澤歡一票。」

▲▼這就是原創。（圖／ETtoday）

▲閆澤歡和鄧見超爭奪冠軍。（圖／ETtoday）

鄧見超演唱《橘子》，真摯地演唱讓陳粒紅了眼眶，大讚「你的標籤就是優秀。」陳粒說，當她聽Demo時覺得氣場小，因為通常認為決賽要放最大唱最高的音，但聽完覺得好透氣。在投票前，陳粒為鄧見超打氣：「原創就是一首，把故事講好的歌，不管你拿到第幾名，你是我第一個看到的人，你在我心目中都是第一。」

▲▼這就是原創 。（圖／ETtoday）

▲陳粒頒獎給鄧見超 。（圖／ETtoday）

陳粒看著專業評審上台投票，閆澤歡和鄧見超的得票數多次打平，讓陳粒非常煎熬，最後兩位分別獲得22分和28分，大眾評審投票閆澤歡24分，鄧見超獲得26分，鄧見超以54分獲勝！人氣選手由閆澤歡獲得，獲獎的歌則是鄧見超的《好的晚安》。
 

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