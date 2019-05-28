理科太太摟墨鏡帥哥笑裂嘴「全身都很硬」　一看竟是「復仇者聯盟巨星」　　

記者林彥君／台北報導

YouTuber理科太太因面癱表情，深入淺出分析科普知識爆紅。理科太太今（28日）分享和「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）擁抱的照片，理科太太手環抱克里斯漢斯沃的腰間，露出燦爛笑容，而克里斯漢斯沃也把手掌放在她的肩膀上，最萌身高差羨煞旁人，理科太太向《ETtoday星光雲》透露「雷神全身都很硬！」

▲理科太太抱著克里斯漢斯沃合照。（圖／理科太太提供）

理科太太在這趟行程，有和克里斯漢斯沃一對一的訪問，不過過程中她專注的看對方的雙眼而分心，不好意思的說：「我什麼都沒聽到，我都認真的在看他的藍眼睛，因為有錄影，我回家要慢慢的看影片。」理科太太強調，自己真的有認真工作，搞笑說：「我當時強顏歡笑，會撲上去抱他，是因為國際禮儀。」

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▲理科太太以面癱表情分析科普知識爆紅。（圖／理科太太提供）

理科太太透露，克里斯漢斯沃一周要健身5、6次，身材很結實，和克里斯漢斯沃合照當下隨行的老公John目睹一切，John在她拍完照後，還淡淡的問她說：「剛剛抱得開心嗎？」理科太太當下回：「還不錯！」之後發現John趁活動空檔去健身。

理科太太說和老公不會因此婚姻觸礁，手上的婚戒就是兩人感情最好的證明，「我的無名指都因太陽曬出一條白線了，我有告訴John『我最愛的還是你』。」在4天的行程中，她發現不管自己走到哪裡，老公都會在遠遠的地方，用眼神「關心」，讓她覺得老公的行為很可愛。

▲理科太太和克里斯漢斯沃合照。（圖／理科太太提供）