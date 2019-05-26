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蕭敬騰「和她臉貼臉」共用麥克風...飄粉紅泡泡　陳粒「露姨母笑」：過分！

記者林彥君／台北報導

原創音樂選秀節目《這！就是原創》每周日21：00於「ETtoday播吧」與「ETtoday星光雲YouTube」播出。本周播出冠軍之戰，蕭敬騰（老蕭）和袁野夕合唱《在你的雙眼遇見》。老蕭說因為這首歌是在組隊環節時，袁野夕寫給他的歌，所以決定在冠軍戰演唱。

▲▼這就是原創。（圖／ETtoday）

▲蕭敬騰和袁野夕合唱。（圖／ETtoday）

袁野夕彈奏鋼琴，老蕭手握麥克風架，男女深情對唱，現場飄滿粉紅泡泡，在歌曲最後老蕭直接坐在袁野夕旁邊四手聯彈，更臉貼臉共用一支麥克風，讓一旁的陳粒露出「姨母微笑」直喊：「過分了！」

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▲▼ 這就是原創。（圖／ETtoday）

▲陳粒直呼犯規。（圖／ETtoday）

王嘉爾笑說，看到老蕭和袁野夕共用一支麥克風，很省預算，陳粒則指著老蕭說：「你一直說我犯規，你覺得你今天犯規了沒有？」特別嘉賓李宇春開玩笑說，「畫面很美，我們很多餘。」讓袁野夕羞紅了臉。

▲▼這就是原創。（圖／ETtoday）

▲老蕭幫忙拉票。（圖／ETtoday）

袁野夕參賽初期老蕭就對她的創作給予高評價，在第二回合，袁野夕演唱《分裂》，台下的老蕭雙手合十，幫袁野夕打氣。袁野夕透露，從演出的服裝、道具和眼神都是老蕭的建議，老蕭看完表演，大讚：「比彩排好3萬倍，剛剛看回顧影片很感動，袁野夕不管怎樣我們交完作業，很圓滿，很棒！」說完更轉身向場邊觀眾拉票，讓袁野夕非常感動。

▲▼這就是原創。（圖／ETtoday）

▲袁野夕。（圖／ETtoday）

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