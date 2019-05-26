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遇洛杉磯6級強震「被彈飛」　艾力克斯呆坐路邊6小時

記者許逸群／台北報導

藝人艾力克斯曾親身經歷1994年洛杉磯6級大地震，當時飽受驚嚇的他抱著愛犬，呆坐在人行道旁大概5、6個鐘頭，至今過了25年，回想起來仍令他餘悸猶存。 

▲艾力克斯。（圖／八大電視提供）

▲艾力克斯回想起經歷洛杉磯強震仍餘悸猶存。（圖／八大電視提供）

艾力克斯日前上八大綜合台《WTO姐妹會》分享在各國經歷的災難。他提及，1994年凌晨4點，他在睡覺的時侯，突然感覺到一陣劇烈的上下震盪，讓他瞬間驚醒，他形容當時的情景：「人是彈飛起來的，然後我旁邊的一個燈就倒下打到我的頭上，然後一直搖，根本抓不住東西！」

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▲艾力克斯。（圖／八大電視提供）

▲艾力克斯形容當下幾乎可說是「被彈飛」。（圖／八大電視提供）

地震過後，艾力克斯趕緊找手電筒查看，才發現家裡玻璃竟然全都破了，甚至眼前還出現冰箱在客廳、電視在廚房，令他難以置信的奇景。他描述：「廚房跟客廳中間原本是有門的，所以電視和冰箱是因為地震太強烈，而被摔出門，倒在不同的地方。」

不僅如此，就連艾力克斯當時飼養的狗狗也飽受驚嚇，因而慌張到處跑跳，在四處留下排泄物，住家附近隨即接連出現警笛聲，驚魂未定的他就抱著愛犬坐在人行道旁大概5、6個鐘頭，心情才稍微平靜。 

面對許多新住民聊到在台灣對地震發生時的不知所措和恐懼，除了主持人莎莎當場示範戴上防災頭套，氣象達人彭啟明呼籲，地震發生當下不要馬上跑，避免被掉落的東西撞擊，盡量躲在柱子的旁邊，保護好脆弱的頭部，才是防災要領。

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