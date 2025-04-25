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坎城影后伴兒屍演戲《復活劫》　母愛噴發「抱冰冷人偶」哭翻現場

記者蕭采薇／綜合報導

坎城影后蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）最近在新片《復活劫》（Handling the Undead）飾演單親媽媽安娜，在兒子身亡後人生渾渾噩噩，卻在某日遇到奧斯陸大停電，整座城市死屍大復活，心愛的兒子竟也死而復生。

▲坎城影后蕾娜特•萊茵斯薇（Renate Reinsve）在新片《復活劫》見兒屍當場情緒潰堤。（圖／海鵬提供）

▲坎城影后蕾娜特萊茵斯薇，在新片《復活劫》見兒子的屍體當場情緒潰堤。（圖／海鵬提供）

片中飾跟她演對手戲的「兒子」竟是一尊人偶，萊茵斯薇在拍攝第一場戲時，見到奄奄一息、與自己兒子年齡相仿的超逼真假人，震驚與不捨瞬間湧上心頭，當場哭到不能自己，母愛大爆發的動人情緒感染全場，連工作人員都頻頻拭淚。

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萊茵斯薇曾以電影《世界上最爛的人》榮登坎城影后，更隨該片前進好萊塢，成為挪威當前最享譽國際的女星。現年37歲的她，畢業於奧斯陸藝術學院，早年活躍於劇場時，精湛演技除曾獲影后伊莎貝雨蓓大讚，更讓挪威導演尤沃金提爾（Joachim Trier）眼睛一亮，從此展開合作。她更將以兩人三度合作的最新作品《情感價值》（Sentimental Value，暫譯），下月再度問鼎坎城影后。

▲坎城影后蕾娜特•萊茵斯薇（Renate Reinsve）在新片《復活劫》見兒屍當場情緒潰堤。（圖／海鵬提供）

▲蕾娜特萊茵斯薇在《復活劫》伴兒屍演戲，抱冰冷人偶哭翻現場。（圖／海鵬提供）

這部感人的活屍電影《復活劫》，劇情描述挪威奧斯陸夏天異常炎熱，單親媽媽安娜（蕾娜特萊茵斯薇 飾）在兒子（丹尼斯厄斯比魯德Dennis Østby Ruud 飾）過世後一蹶不振、心如死灰。直到某天遇上奧斯陸大停電，回家發現兒子竟死而復生，喜悅與震驚瞬間湧上心頭，決心在活屍橫行的世界中，誓死保護兒子。

▲坎城影后蕾娜特•萊茵斯薇（Renate Reinsve）在新片《復活劫》見兒屍當場情緒潰堤。（圖／海鵬提供）

▲蕾娜特萊茵斯薇，在新片《復活劫》飾演失去兒子的單親媽媽。（圖／海鵬提供）

現實生活中育有一子的萊茵斯薇，在《復活劫》投射了身為人母的心境，感同身受的出色演出，助該片橫掃「挪威奧斯卡」阿曼達獎4項大獎，成為最大贏家。而她在劇中從未與飾演她兒子的童星魯德見過面，甚至拍攝第一場母子對手戲時，她回家推門而入、見到的竟是毫無血色的人偶。

▲坎城影后蕾娜特•萊茵斯薇（Renate Reinsve）在新片《復活劫》見兒屍當場情緒潰堤。（圖／海鵬提供）

▲萊茵斯薇拍攝《復活劫》母子對手戲，回家見到的竟是毫無血色的人偶。（圖／海鵬提供）

看見「兒子」的半人半屍模樣，萊茵斯薇當場情緒潰堤、淚如雨下，即使拍完這場戲都餘悸猶存，直呼「太恐怖、太震撼了！」。她母愛噴發、真情流露的演出，除獲影媒盛讚「令人揪心」，更力助《復活劫》橫掃美國日舞影展及「挪威奧斯卡」等8項國際電影大獎，該片將於4月30日全台上映。

▲坎城影后蕾娜特•萊茵斯薇（Renate Reinsve）在新片《復活劫》見兒屍當場情緒潰堤。（圖／海鵬提供）

▲蕾娜特萊茵斯薇演完《復活劫》，今年再推新作問鼎坎城影后。（圖／海鵬提供）

 

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