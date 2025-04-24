《黑澀會》米奇懷孕33週腳抽筋、全身癢　「半夜痛到叫」嚇醒老公

記者王靖淳／綜合報導

女星黃鈺文（米奇）自節目《我愛黑澀會》出身，在2023年大方認愛外國男友，隔年12月宣布懷孕。目前懷孕33週的她，今（24）日在Threads發文分享一段短片，坦言孕期整體還算順利，但後期腳狂抽筋、全身發癢，讓她感到相當吃力，半夜甚至會痛到尖叫。

▲▼黃鈺文曝懷孕33週困擾。（圖／翻攝自Threads／mickeyhuang0126）

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黃鈺文分享，孕期腳抽筋是她目前遇到的「大魔王」情況，尤其半夜抽筋發作時，她都會因劇痛而忍不住大喊：「啊～～～～」，聲音之大還會把老公給驚醒。她提到，小腿抽筋相當頻繁，導致她連續好幾個晚上都睡不好，有時甚至痛到無法伸直腳板，「懷孕的抽筋真的不是普通的痛，會一直連續抽」，導致隔天整條小腿像跑完馬拉松般酸痛不已。

▲▼黃鈺文曝懷孕狂抽筋。（圖／翻攝自Threads／mickeyhuang0126）

不僅如此，黃鈺文還透露，她在懷孕後期還全身發癢，經常忍不住抓癢，導致身上出現許多小傷口，讓她感到相當難受。即使身體不適，黃鈺文仍繼續工作，並且感性地向所有懷孕仍堅守崗位的媽媽們致敬：「孕晚期還在工作的媽媽辛苦了。」最後，她打趣表示，「這週結束後，我真的要躺著不動了」，透露自己準備專心待產。