ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《黑澀會》米奇懷孕33週腳抽筋、全身癢　「半夜痛到叫」嚇醒老公

記者王靖淳／綜合報導

女星黃鈺文（米奇）自節目《我愛黑澀會》出身，在2023年大方認愛外國男友，隔年12月宣布懷孕。目前懷孕33週的她，今（24）日在Threads發文分享一段短片，坦言孕期整體還算順利，但後期腳狂抽筋、全身發癢，讓她感到相當吃力，半夜甚至會痛到尖叫。

▲▼黃鈺文曝懷孕狂抽筋。（圖／翻攝自Threads／mickeyhuang0126）

▲▼黃鈺文曝懷孕33週困擾。（圖／翻攝自Threads／mickeyhuang0126）

▲▼黃鈺文曝懷孕狂抽筋。（圖／翻攝自Threads／mickeyhuang0126）

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃鈺文分享，孕期腳抽筋是她目前遇到的「大魔王」情況，尤其半夜抽筋發作時，她都會因劇痛而忍不住大喊：「啊～～～～」，聲音之大還會把老公給驚醒。她提到，小腿抽筋相當頻繁，導致她連續好幾個晚上都睡不好，有時甚至痛到無法伸直腳板，「懷孕的抽筋真的不是普通的痛，會一直連續抽」，導致隔天整條小腿像跑完馬拉松般酸痛不已。

▲▼黃鈺文曝懷孕狂抽筋。（圖／翻攝自Threads／mickeyhuang0126）

▲▼黃鈺文曝懷孕狂抽筋。（圖／翻攝自Threads／mickeyhuang0126）

▲▼黃鈺文曝懷孕狂抽筋。（圖／翻攝自Threads／mickeyhuang0126）

不僅如此，黃鈺文還透露，她在懷孕後期還全身發癢，經常忍不住抓癢，導致身上出現許多小傷口，讓她感到相當難受。即使身體不適，黃鈺文仍繼續工作，並且感性地向所有懷孕仍堅守崗位的媽媽們致敬：「孕晚期還在工作的媽媽辛苦了。」最後，她打趣表示，「這週結束後，我真的要躺著不動了」，透露自己準備專心待產。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

JENNIE喊「媽媽我愛妳」 媽媽在台下感動落淚！

推薦閱讀

知情人曝「黃曉明遭葉珂設局」內幕！　證實孩子生了：他選擇原諒

知情人曝「黃曉明遭葉珂設局」內幕！　證實孩子生了：他選擇原諒

「鰲拜」徐錦江兩度輕生獲救！拍三級片患憂鬱症10年…淚崩談生死

「鰲拜」徐錦江兩度輕生獲救！拍三級片患憂鬱症10年…淚崩談生死

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」！海邊脫了…一轉身整片肉色被看光

艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」！海邊脫了…一轉身整片肉色被看光

康橋兒環島回家「被拍多一樣東西」藏洋蔥！賈永婕哭了：極大創傷

康橋兒環島回家「被拍多一樣東西」藏洋蔥！賈永婕哭了：極大創傷

獨家／億萬直播主雪寶泡湯了　E級雪乳竟是家中最迷你

獨家／億萬直播主雪寶泡湯了　E級雪乳竟是家中最迷你

季芹紐約吃路邊攤「1家3口結帳金額超驚人」！苦笑冒冷汗：誇張

季芹紐約吃路邊攤「1家3口結帳金額超驚人」！苦笑冒冷汗：誇張

台女星去日本「被海關攔截」帶進小房間搜身！第一次遇到：胸罩摸老半天

台女星去日本「被海關攔截」帶進小房間搜身！第一次遇到：胸罩摸老半天

GD突標註Sana秒刪！遭疑「IG傳情」爆緋聞　韓網驚呆：他們什麼關係？

GD突標註Sana秒刪！遭疑「IG傳情」爆緋聞　韓網驚呆：他們什麼關係？

白種元跌落神壇！曾豪爽付他5億5千萬宣傳　地方單位切割：停止合作

白種元跌落神壇！曾豪爽付他5億5千萬宣傳　地方單位切割：停止合作

韓男偶像出櫃第一人！　23歲主唱告白「很驕傲是LGBTQ的一員」

韓男偶像出櫃第一人！　23歲主唱告白「很驕傲是LGBTQ的一員」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

知情人曝「黃曉明遭葉珂設局」內幕！　證實孩子生了：他選擇原諒

「鰲拜」徐錦江兩度輕生獲救！拍三級片患憂鬱症10年…淚崩談生死

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」！海邊脫了…一轉身整片肉色被看光

康橋兒環島回家「被拍多一樣東西」藏洋蔥！賈永婕哭了：極大創傷

獨家／億萬直播主雪寶泡湯了　E級雪乳竟是家中最迷你

季芹紐約吃路邊攤「1家3口結帳金額超驚人」！苦笑冒冷汗：誇張

台女星去日本「被海關攔截」帶進小房間搜身！第一次遇到：胸罩摸老半天

GD突標註Sana秒刪！遭疑「IG傳情」爆緋聞　韓網驚呆：他們什麼關係？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

黃鈺文, 米奇, 我愛黑澀會, 懷孕, 結婚

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曹佑寧生日「公開王淨愛的禮物」曬甜密合照！　情侶超閃愛稱曝光
  2. 《有翡》男星遊歐「3天被偷2次」　曝扒手行竊畫面崩潰：沒人管管嗎
  3. Joeman零偽裝「現身戶政事務所被拍」！　本人急上火線曝真相
  4. 豆花妹突認「偶爾會想躲起來」　IG開問答罕吐真心話
  5. 馬幼興《願望》狂飆冷門台語！　網熱議「第一次知道」他親曝原因
  6. 啦啦隊正妹Wendy脫了！　「解放比基尼」炸火辣上圍
  7. 知情人曝「黃曉明遭葉珂設局」內幕！　證實孩子生了：他選擇原諒
  8. Apple當媽1年「超狂身材曝光」　泳池解放低胸全被拍
  9. 「韓援三本柱」廉世彬、禹洙漢、河智媛　合體挺阿湯哥：挑戰不可能的任務
  10. 「不可能的尋墓任務」 創作者司徒建銘替泰北孤軍第二代圓夢

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366