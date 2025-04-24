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蔡允潔便秘6hrs「怕二寶掉出來」　靠1招解脫：懷孕最怕前3名

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡允潔（蔡小潔）2022年宣布結婚，同年生下女兒小福星，今年1月驚喜宣布懷上第2胎，證實是個男寶寶。平時會在社群記錄生活的她，最近在臉書發文透露，自己經歷了一場「長達6小時的排便苦戰」，讓她一度懷疑二寶會不會「用力太猛就一起出來了。」

▲蔡允潔被誤會要生了。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔）

▲蔡允潔透露自己懷孕便秘6小時。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔）

蔡允潔透露，自己在某天的下午2點開始坐在馬桶上，一直到晚上8點都無法順利排便，讓她感到又痛又害怕，「什麼都做不了！對！！！我，大，不，出，來。就是看似簡單的事情，擊敗了我。一度覺得，我不知道孩子會不會在我用力的時候一起出來。」

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面對便祕6小時的情形，蔡允潔坦言，整個下半身的不適感，她根本無法起身，連吃飯也做不到，「一動孩子就要跑出來的感覺」，讓她不敢輕舉妄動。當下甚至打算請老公幫她買浣腸來緩解不適，「明明知道不行，但還是抱著一線希望！」

▲蔡允潔被誤會要生了。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔）

▲蔡允潔會在社群分享日常。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔）

蔡允潔表示，她在經歷約2小時的不適後，主動打電話給婦產科尋求緩解方法，不過卻被醫師提醒浣腸有風險，因此她只好放棄，繼續與身體僵持。後來在多次進出廁所、爬文找解法後，她決定嘗試網友推薦的「挖便便」，直到當天晚上8點多終於排便，為此她形容那刻如同得到救贖，同時也筋疲力盡、餓到不行，「如果問我懷孕時最怕的事，那便秘一定是前3名！」

【蔡允潔臉書全文】

（內文有可能導致不舒服，可以跳過不要看喔！但跟我有一樣問題的媽媽，我們可以抱一下）
老公：好扯！你花了一個晚上在”大號”？
我本人：不是一個晚上，是一個下午 + 晚上（從下午 2 點到晚上 8 點）
什麼都做不了！又痛又害怕。
對！！！我，大，不，出，來。
就是看似簡單的事情，擊敗了我。
一度覺得我不知道孩子會不會在我用力的時候一起出來。
我完全沒辦法起身做任何事！包含吃飯，整個下半身覺得一動孩子就要跑出來的感覺～
一度投降，請老公幫我接小孩回來，順便去買浣腸，明明知道不行，但還是抱著一線希望！
大概不舒服 2 個小時的時候，我打了電話到婦產科，想說真的很不舒服，能不能應急！
但是醫生還是說：「浣腸，有風險！」
所以我還是放棄。
反覆跑了廁所無限多次，又回床上躺！怕一直用力真的會把孩子擠出來。
無法出發去醫院，也是因為下半身太不舒服！ㄧ移動就覺得要掉出來了。
這中間無數爬了 Google 的文章。
最後真的非不得已，也嘗試了網路上大家說的「挖便便」
真的需要鼓起很大的勇氣～可是這六個小時內，我鼓起了 3～4 次的勇氣～挖得很賣力，可是還是出不來
終於在 8 點多的時候！嗯出來了～
真的有一種得到救贖的感覺，可是也筋疲力盡～又餓又累！
如果問我懷孕時最怕的事，那便秘一定是前3名！

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