曹佑寧生日「公開王淨愛的禮物」曬甜密合照！　情侶超閃愛稱曝光

記者蕭采薇／台北報導

曹佑寧24日過31歲生日，雖然女友王淨正忙於拍攝工作，無法親自陪伴慶祝，但當天出席活動時，被問及送了什麼生日禮物給男友，俏皮地賣關子說：「下次你們見到再問他。」晚間曹佑寧就在IG公開了女友愛的禮物，上面有滿滿兩人的合照，王淨也在留言曝光了對男友的愛稱。

▲曹佑寧公開王淨送的生日禮物，上面有兩人的甜蜜合照。（圖／翻攝自IG）

王淨在男友生日當天出席活動，還開玩笑對記者說：「也許他晚上就公開（禮物）了。」沒想到曹佑寧有求必應，真的在IG公開女友送的生日禮物，上頭掛滿了兩人甜蜜的合照，記錄著他們相處的點點滴滴。不僅有生活日常的隨手拍，還有兩人一起出遊的合影，每一張都洋溢著幸福的氛圍。

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▲曹佑寧公開王淨送的生日禮物。（圖／翻攝自IG）

曹佑寧雖然在貼文中寫道：「謝謝大家的生日祝福都有收到了！！謝謝大家！！」但貼文是滿滿是王淨送的禮物，還有兩人一起養的一狗二貓，不難看出儘管有眾人的祝福，但女友的祝福肯定在他心中是最大份量。

▲曹佑寧的生日蛋糕上，有兩人剛領養不久的兩隻貓。（圖／翻攝自IG）



而貼文中最後一張照片，還驚喜出現兩人的合照，讓粉絲開心的說：「最後有淨喜！」、「太甜了吧！要被閃瞎了！」王淨也在留言道：「生日快樂，外星夥伴。」意外曝光情侶間的愛稱。

曹佑寧與王淨自從公開戀情以來，就毫不避諱地在社群平台上放閃，甜蜜互動頻頻登上新聞版面。兩人不僅時常互相探班，也會在彼此的貼文下留言互動，大方分享戀愛中的喜悅。

▲王淨留言祝曹佑寧生日快樂，並曝光「外星夥伴」的超閃稱號。（圖／翻攝自IG）