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《有翡》孫堅遊歐「3天被偷2次」　曝扒手行竊畫面崩潰：沒人管管嗎

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸41歲男星孫堅在2007年因主演《恰同學少年》受到關注，也演出過《宮鎖珠簾》、《有翡》等夯劇。他近日遠赴歐洲，沒想到三天便被偷了兩次東西，為此崩潰大喊「沒人管管嗎」，他也曝光店家監視器畫面，提醒網友注意財物安全。

▲▼《有翡》孫堅遊歐「3天被偷2次」　。（圖／翻攝自微博／孫堅工作室）

▲孫堅在《有翡》中飾演殷沛。（圖／翻攝自微博／孫堅工作室）

孫堅23日表示，剛到西班牙的第一天，就在咖啡廳遇到小偷。當時他正在打電話，「有人問我旁邊座位有人坐嗎？我說有，又問另一邊有人坐嗎？我說有，我拿包就放在座位上，佔了下位置。」結果他在打完電話後，便發現包包不見了，「護照、手機、耳機、錢包、卡包，全沒了，天塌了。」

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▲▼《有翡》孫堅遊歐「3天被偷2次」　。（圖／翻攝自微博／孫堅）

▲孫堅公開被偷包的過程。（圖／翻攝自微博／孫堅）

孫堅透露，由於起初去的兩間警局都是9點就關門下班，自己跑到第三間警局才終於能報案，「前後兩個小時等待，等到一個筆錄和報警回執單，一句一天巴賽隆納幾萬起偷盜，無法短期可以看監控（監視器）之類的，怎麼可以這麼瘋狂？」他為此無奈地詢問網友有沒有什麼好辦法，是否該等警方的消息，還是直接去領事館補辦證件。

孫堅也借此經驗提醒大家，出門在外一定要注意隨身物品的安全，「大家放心，我心態是可以的，人生本來就在不停經歷，人在囧途，生活中會遇到各種各樣的事情，只要安全健康，其他都是麻煩的事情。」

▲▼《有翡》孫堅遊歐「3天被偷2次」　。（圖／翻攝自微博／孫堅）

▲孫堅發文。（圖／翻攝自微博／孫堅）

只是沒想到，孫堅才自我安慰不到一天，他24日透露自己再度遭竊。孫堅透露，他們一行人在五星級飯店吃早餐時，有兩位工作人員的包包被偷了，三天就經歷兩次偷竊，讓孫堅傻眼大呼：「離了大譜，巴賽隆納這個地方真的沒有人管管嗎？員警也不管。」PO文引網友紛紛留言「你們真的是太放心了，歐洲沒有一個地方可以讓包離開自己身上或者是視線內的，都不安全」、「真的沒人管，包就是說一定不能離開視線」。

▲▼《有翡》孫堅遊歐「3天被偷2次」　。（圖／翻攝自微博／孫堅）

▲孫堅再發文透露二度遭竊。（圖／翻攝自微博／孫堅）

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