賈靜雯夫妻傳跳槽蕭敬騰公司！Summer親自發聲認「請期待支持」　

記者黃庠棻／台北報導

女星賈靜雯憑電視劇《我們與惡的距離》、電影《瀑布》獲得金鐘與金馬影后，演技備受肯定，近年在台灣都是演出串流平台投資的戲劇，相隔5年又有新陸劇《以美之名》播出，與大陸女星姚晨合作，今（2）日傳出她與老公修杰楷要跳槽蕭敬騰和Summer的喜鵲公司，對此Summer也做出回應。

▲賈靜雯2年前接拍的陸劇《以美之名》開播。（圖／翻攝自微博）



賈靜雯與老公修杰楷今（2）日傳出要跳槽蕭敬騰所屬的喜鵲公司，對此Summer被問及此事也做出回應，表示自己跟修杰楷夫妻是多年好友，私底下都會常常分享好劇。談及賈靜雯，Summer說道「靜雯除了在表演工作以外，對戲劇創作和新人培育有很多想法，所以我們討論一起合作的可能，開發更多作品」。

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▲賈靜雯、修杰楷夫妻傳出跳槽蕭敬騰公司。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）

至於修杰楷，Summer表示對方目前有經紀公司安排管理，強調與賈靜雯是「公司與公司的合作」，坦言「本想等到有了成績，時機成熟再與大家分享」，不過雙方目前都還在規劃中，直呼「我們未來會在作品上繼續努力，創造更多優質項目，請大家期待支持」。

▲Summer親自回應。（圖／記者周宸亘攝）