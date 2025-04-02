▲賴銘偉從星光大道出身。（圖／翻攝自臉書／賴銘偉）



記者翁子涵／台北報導

賴銘偉從《超級星光大道2》以冠軍之姿出道，去年受訪時，他難過透露交往9年的女友已在2020年癌逝，由於女友是在他生日那天離世，所以他已經多年都沒有再過生日，昨（1日）他突曬出和女生牽手的甜照，讓不少粉絲又驚又喜，也笑虧他是將左手右手交疊的愚人節玩笑，而賴銘偉今也親揭照片背後真相，惹來網友一片鼻酸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賴銘偉從星光大道出身。（圖／翻攝自臉書／賴銘偉）



賴銘偉昨曬出和女生的牽手照，被誤以為是愚人節玩笑，他稍早公佈答案，原來照片真的是他女友，「是真的牽著女友的手，只不過是13年前的舊照片。」他深情寫道：「謝謝大家的祝福，我們很好，只是一個在人間一個在九泉，前一天3月31日是她的生日我很想念她，會努力把自己照顧好過的快樂健康，也希望告訴大家珍惜身邊真心對待你好的人，若你有心把手牽好若無心各自安好，祝福大家都能得到理想的美好，遺憾越來越少。」

他透露女友其實在2018年就生病，不過卻沒有機會跟對方道別、見最後一面，他紅著眼眶說：「2020年記得那天端午節，起床她最後一通電話是打給我經紀人，可能不想讓我面對，也因為疫情嚴重，沒有機會見到最後一面，所以離開到道別都是經紀人跟他說再見。」賴銘偉強忍哀痛說：「她說她會挑一天走，也知道自己沒辦法了，2018年也是在我生日那天去治療，2020年離開也是我生日，所以我已經四年沒過生日了。」

