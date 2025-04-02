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賴雅妍重現手沖咖啡回憶殺　一句話揭穿戀愛真相「最難忍的兩件事」

記者蕭采薇／台北報導

青春愛情電影《夏日最後的祕密》，由施柏宇、程予希、林子閎主演。電影中施柏宇和程予希在書店裡一見鍾情擦出火花，書店老闆娘由賴雅妍飾演，她也將成為他們倆愛情故事旁觀者與見證者。賴雅妍在《等一個人咖啡》後，再次露一手沖泡手沖咖啡，她笑說：「手感依舊，沖出來還是一樣美味。」

▲賴雅妍《夏日最後的祕密》重現手沖咖啡回憶殺，見證施柏宇、程予希一見鐘情。（圖／阿榮影業提供）

▲賴雅妍《夏日最後的祕密》重現手沖咖啡回憶殺。（圖／阿榮影業提供）

現實生活中是否相信一見鍾情？賴雅妍毫不猶豫地笑說：「我其實很難相信一見鍾情，可能是因為我還沒碰到過吧！我認為相處過後產生的感覺，會比一見鍾情還有持久。」而身為電影中第一次就看對眼的當事人，程予希與施柏宇則表示：「第一印象可能會產生好感，但會比較在意是相處、聊天的感覺。」

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▲賴雅妍《夏日最後的祕密》重現手沖咖啡回憶殺，見證施柏宇、程予希一見鐘情。（圖／阿榮影業提供）

▲賴雅妍電影中飾演書店老闆娘。（圖／阿榮影業提供）

《夏日最後的祕密》以「祕密」為核心，被問及如何看待這些「有祕密的戀愛」，賴雅妍妙回：「我覺得最難忍的兩件事，一個是尿意，一個是愛意！」她直言，喜歡一個人真的很難藏，無論再怎麼克制，周圍的人一定會察覺，「或許你覺得自己藏得很好，但其實全校的同學，甚至書店老闆娘都早就知道了！」

▲賴雅妍《夏日最後的祕密》重現手沖咖啡回憶殺，見證施柏宇、程予希一見鐘情。（圖／阿榮影業提供）

▲賴雅妍談施柏宇「戲外老派又可愛」。（圖／阿榮影業提供）

賴雅妍也驚喜地說：「這三位演員真的讓我大開眼界！」她透露，林子閎雖然之前合作過，但這次才真正發現他的另一面。「他是個超級容易害羞的大男孩，戲裡只要一被虧，馬上就會露出『子閎式害羞』，讓全場都想笑。」

▲賴雅妍《夏日最後的祕密》重現手沖咖啡回憶殺，見證施柏宇、程予希一見鐘情。（圖／阿榮影業提供）

▲《夏日最後的祕密》中，（左起）程予希、施柏宇一見鐘情。（圖／阿榮影業提供）

而施柏宇雖然是三位主演中年紀最小，卻表現得格外成熟，「但他偶爾流露出老派又可愛的一面，請大家一定要在花絮裡找找施柏宇的另一面！」至於程予希，則讓賴雅妍驚呼：「她完全消失了！」她回憶，第一次在片場看到程予希時，竟一時沒認出來，「因為她已經完全變成了一個高中生，而不是程予希，這種投入感真的很厲害。」

▲賴雅妍《夏日最後的祕密》重現手沖咖啡回憶殺，見證施柏宇、程予希一見鐘情。（圖／阿榮影業提供）

▲賴雅妍透露林子閎容易害羞，笑看他的「子閎式害羞反應」。（圖／阿榮影業提供）

她也大讚三位年輕演員的哭戲：「無論是現場感受還是鏡頭呈現，他們的情感張力都讓人忍不住動容，這讓我更加期待這部電影！」《夏日最後的祕密》將於4月30日上映。

 

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賴雅妍, 夏日最後的祕密, 施柏宇, 程予希, 林子閎

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