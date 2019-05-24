韓版Makiyo！「偶像劇女星」醉酒暴打60歲司機　下場超慘

記者吳睿慈／綜合報導

南韓25歲演員韓智善2017年出演戲劇《黑騎士》打開知名度，演藝之路正要上升，卻在去年9月發生醉酒暴打司機的醜聞，滿身酒氣威脅司機，猶如當年Makiyo毆打司機的翻版，形象重創，審判23日出爐，她遭罰韓幣500萬元（台幣13萬元），緩刑1年。

▲韓版Makiyo！女星韓智善醉酒暴打60歲司機。（圖／翻攝自channel a）



韓智善2018年9月7日晚間被爆滿身酒氣在新沙洞攔了一台計程車，沒想到，她一上車就開始暴打60歲司機的頭，還賞了對方一巴掌，嘴裡狂飆髒話，並威脅司機載她到達目的地，60歲司機遭到暴行，立刻報警處理。

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▲60歲司機指控「8個月來沒有一句道歉」。（圖／翻攝自channel a）



韓智善遭警方逮捕後，完全沒有悔改的意思，發狂似地咬警察的手臂、還用腳踹警，最後以妨害公務罪遭判刑，遭罰韓幣500萬元（台幣13萬元），緩刑1年。事隔近1年，韓媒找到60歲計程車司機，他無奈指控：「8個月來沒有聽到她半句道歉。」對此，韓智善透過經紀公司聲明「深深反省中，雖嘗試聯絡過司機，但不知道司機的電話。」後悔當初酒後的衝動行為。

▲韓智善現還在演戲劇《初次見面我愛你》，網友氣炸要求她退出。（圖／翻攝自channel a）



韓智善暴打司機的新聞刊出後，衝上第一名排行榜，形象重創的她挨批「根本就是垃圾」、「現在才道歉」、「這種垃圾不該讓她上電視」，而她目前主演戲劇《初次見面我愛你》官方被灌爆，網友紛紛要求她退出戲劇，因一次醉酒醜聞斷送星途。