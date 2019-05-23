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慶祝同婚上路！台北電影節《女朋友。男朋友》6月2日「紅樓戶外放映」

記者洪文／綜合報導

同婚專法將於5月24日正式上路，台北電影節公布「非一般愛情故事」片單，影展希望呈現世界各地的多元文化及多元性別，探討性別平權議題，讓觀眾能藉由觀影突破既定框架。片單包括今年在柏林影展首映，描寫婚姻美滿的男子出軌愛上同性的《震向性教育》、伊朗少見觸及同志議題的三段式愛情故事《真愛邊緣人》、以老年同志為主角的《以她的名字呼喚我》、耗時6年完成，以女鞋譬喻性別的停格動畫《女他》等精彩作品，

台北電影節還將在6月2日周日晚間7點，於西門紅樓北廣場免費放映楊雅喆導演的《女朋友。男朋友》，本片為2012年台北電影節開幕片、並獲得台北電影獎最佳男演員、最佳男配角、媒體推薦獎等，參與的觀眾有機會獲得多項好禮。

▲▼台北電影節將於6月2日在西門紅樓免費放映《女朋友。男朋友》。（圖／原子映象提供）
 
在柏林影展首映就獲得觀眾好評的《震向性教育》（Tremors），描述擁有高薪工作，與妻小過著幸福快樂日子的男主角，在外卻有個小王，某日他決定向家人出櫃，卻因此遭受譴責，進而被妻小拒絕來往，家人試圖要透過教會治癒他，而他則陷入愛與恐懼交織成的自我折磨中。

▲▼在柏林影展獲得好評的《震向性教育》描寫已婚男子出軌愛上同性的故事。（圖／台北電影節提供）

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▲在柏林影展獲得好評的《震向性教育》描寫已婚男子出軌愛上同性的故事。（圖／台北電影節提供）
  
《真愛邊緣人》（Tehran: City of Love）以伊朗電影少見的黑色愛情喜劇風格，描寫三段在德黑蘭尋找愛的故事：健身教練與鮮肉學員的曖昧情愫、用辣妹假帳號騙男子出來約會的自卑女孩、從喪禮歌手變成婚禮歌手的失戀男子，三段故事各自獨立卻又彼此交錯，幽默之餘又略帶心酸，不但在鹿特丹影展獲得好評，更在北京電影節拿下最佳女主角。

▲▼伊朗電影《真愛邊緣人》是當地少數觸及同性情慾議題的三段式愛情電影。（圖／台北電影節提供）

▲伊朗電影《真愛邊緣人》是當地少數觸及同性情慾議題的三段式愛情電影。（圖／台北電影節提供）
  
《以她的名字呼喚我》（Greta）是繼《愛，不散》後另一部以老年同志作為主角的同志電影，描寫在醫院工作的護理師，在照顧跨性別友人的同時，也與出借床位的受傷年輕男子發展出關係，當兩人的關係從純聊天發展到親密接觸，遲遲在邊緣徘徊的主角，他心中的孤寂又是否能因此被填滿？影片描繪不同性別與性取向的情感故事，更細膩呈現人們想擺脫孤寂時，所伴隨的疲憊與不安。

▲▼《以她的名字呼喚我》描繪不同性別與性取向的情感故事。（圖／台北電影節提供）

▲《以她的名字呼喚我》描繪不同性別與性取向的情感故事。（圖／台北電影節提供）
  
耗時6年製作，用超過5萬8千張停格動畫製作而成的《女他》（SHe），是大陸導演周聖崴的首部動畫長片，在以鞋子為主角的世界中，一支紅色高跟鞋，不甘就此屈服於命運，帶著女兒獨力求生，他把自己打扮成男鞋想求得生機，但事情是否真能如想像順利？該片發表後一鳴驚人，一舉入選上海電影節，片中裝置藝術更獲美術館收藏。

▲▼《女他》耗時6年製作，用超過5萬8千張停格動畫製作而成。（圖／台北電影節提供）

▲《女他》耗時6年製作，用超過5萬8千張停格動畫製作而成。（圖／台北電影節提供）
  
除上述影片外，還有描寫帶著兒子回鄉的母親，卻與司機大叔發展出熟年戀情的《乘客》（Give Me A Ride）、啟發於導演自身經歷，描寫年輕女工在初夜後發現自身祕密的《性不性不由你》（Being Impossible），以及呈現深夜包車徘徊的女性與緊盯手機交友軟體的男性之間慾望和秘密的《成為野獸的我們》（Monsters.）等片。
  
2019台北電影節將自6月27日至7月13日舉行。

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台北電影節, 女朋友。男朋友

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