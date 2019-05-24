韓志旼、丁海寅新劇《春夜》是MBC殺手鐧！挽救收視出新招

文／鍾樂偉

MBC電視台早就丟失「收視王國」的昔日美譽了。

繼去年之後，今年MBC也沒能擺脫收視率低迷的泥沼。從今年初的《壞刑警》（나쁜 형사）開始，到後來的《Item》（아이템）、《赤月青日》（붉은달 푸른해）與《春天來了，春天》（봄이 오나 봄），收視率都不見起色，一直只維持在個位數的百分比之間，成績強差人意。

▲▼演技派申河均、朱智勛主演《壞刑警》與《Item》，也帶動不起收視。（圖／翻攝自壞刑警官網）

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而現在播的劇集如《特別勞動監督官趙掌風》（특별근로감독관 조장풍）、剛下檔的《The Banker》（더 뱅커）、《異夢》（이몽），雖然輿論評價不俗，但最終收視也只是大同小異。總言之，近年MBC製作的劇集，總是擺脫不了那種與時代脫節的落伍感，一步步地失去了觀眾緣。

韓國的觀眾大多認為，以劇集質素與完成度來比較，有線電視台tvN與JTBC的成績最好，其次是無線台SBS與KBS，而MBC敬陪末座。據韓國媒體報導，因為近年MBC製作的劇集收視屢創新低，近來連不少韓星及其經紀公司，也不敢貿然挑選該台拍攝的劇集擔任男女主角，因為若收視不好，便要獨自承擔票房不佳的責任，影響人氣。相較之下，作品口碑與宣傳力度較高，且收視穩定的JTBC與tvN，取而代之成為一眾韓星力爭參演的所在。

▲金東旭主演《特別勞動監督官趙掌風》收視也不算好。（圖／愛奇藝台灣站提供）

為了一洗頹風，最近MBC便推出了新市場策略，以應付有線頻道勢如破竹的威力。

據韓媒報導，MBC預計於7月播出，由韓星Rain與林智妍合演的劇集《Welcome 2 Life》（웰컴2라이프）後，將會暫時中止「月火劇」（周一與二）的拍攝。這也是自1980年3月韓國傳統無線頻道首次推出「月火劇」之後，首次有免費頻道宣佈取消製作「月火劇」。

甚至也有傳出MBC將於明年初暫停拍攝「周末連續劇」。一時之間，失去「月火劇」與「周末劇」的MBC，究竟以什麼新策略迎戰？

▲《春夜》是MBC改新時段的第一部韓劇。（圖／翻攝自MBC）

「9點劇新時段」— 正是MBC在月底正式推出，以新形象重新為觀眾帶來新鮮感的應戰措施。

打響第一砲的，就是剛在本月22日「水木」（周三與四）晚上9點時段播出的，由曾經創出不俗收視成績的《經常請吃飯的漂亮姐姐》（밥 잘 사주는 예쁜 누나）安畔錫導演與金恩作家班底，再度攜手合作推出的新劇《春夜》（봄밤），找來了韓志旼與丁海寅飾演當中的男女主角。

其後，6月3日在既有的「月火日」，同樣改至晚上9點播出的《檢法男女 2》（검법남녀 2），也是MBC即將迎接「9 點劇」新時段的另一部主打新劇。

把原有播出劇集的時間，從晚上10點提早1小時至晚上9點播出，當然MBC方面是以去年韓國政府通過新法規，縮短法定每周工時，上班族現在能提早下班回家收看劇集作為理由，決定提早1小時播出。但其實據不少韓國電視劇業界代表推敲，此舉只是逼不得已的決定。因為現時MBC的劇集，不論在資源與製作水平，都遠追不上tvN與JTBC的實力，避開與它們在同時段正面競爭，或許更能說出MBC背後真正的市場盤算。

▲《春夜》由韓志旼、丁海寅主演。（圖／翻攝自MBC）

自去年起，MBC面對的虧損壓力越來越大，一年間的營利損失增多了一倍以上，這與它們大舉失去了年輕人的電視劇市場有直接關係。過去數年，在市場上越來越積極的tvN和JTBC，決定大舉投入資金與拍攝資源，並以天文數字的製作費，還有多樣且豐富的題材，力邀頂級演員加盟拍攝它們生產的劇集，結果以好口碑，成功攻佔了20至30多歲年輕觀眾注目的劇集市場。

反之，經常被業界批評為資源緊拙的MBC電視劇製作部門，具實力的PD與製作人材，在過去幾年間卻因為受發展空間與視野影響，反而決定離隊他投，使MBC流失了大量好人材到其他頻道，成為了MBC劇集收視一直沒有起息的主要原因。

現在MBC試圖以「9點新時段」策略，希望能重振不濟的收視率，此舉或許只能是權宜之計。因為更重要的改變，其實是要看它們能否重建青年人市場眼中的品牌力量，而這種變化，不會只是簡單的更替時段便能達到。

從tvN與JTBC近年躍起的經驗，我們得知這些轉變，是需要以「年」計的時間，不斷投資開發新劇種，並給予龐大資源支援製作團隊拍攝各式各樣的新劇集，積累一定成績之下，才能成功。

本文由鍾樂偉【開啟「9 時新劇時段」，能否挽救 MBC 的收視？】授權提供

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