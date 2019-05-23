阿信PO微笑表情遭糾正「不能亂用」！　無辜追問…王俊凱一句話神解惑

記者韓景樺／綜合報導

五月天的第3部3D演唱會電影《五月天人生無限公司》即將在5月24日上映，不少歌迷引頸期盼，期待能再進場陪天團「加班」。而曾為五月天拍攝演唱會串場電影的王俊凱也轉發主唱阿信的微博為電影宣傳，讓阿信感謝之餘，忍不住向他討教到底該怎麼正確地使用微笑表情符號，笑翻一票網友。

▲阿信問王俊凱表情符號的問題，讓網友笑翻。（圖／翻攝自微博／阿信、TFBOYS-王俊凱）

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▲王俊凱曾幫五月天拍攝演唱會串場影片。（圖／翻攝自微博／五月天MAYDAY粉絲團）

迎來出道20年，五月天重溫出道時的「藍色三部曲」，更力邀大陸人氣男團「TFBOYS」的王俊凱演出串場電影，2大人氣團體的難得合作，讓不少歌迷又驚又喜。王俊凱事後也透過微博發文表達感謝，「謝謝哥哥們的邀請，期待有機會可以去現場看演唱會。」

▲王俊凱發文感謝五月天。（圖／翻攝自微博／TFBOYS-王俊凱）

阿信看到後也感性回覆：「讓20週年的五月天，再相遇20歲的小凱。下回見。」文末還附上了一個微笑的表情貼圖，乍看十分溫馨。但卻被網友說「這個表情不能亂用」，更說只有叔叔才會用這個表情符號，讓他相當困惑。

▲阿信回覆五月天後，許多網友紛紛糾正他的微笑表情符號，讓他超困惑。（圖／翻攝自微博／TFBOYS-王俊凱）

而22日晚間，王俊凱轉發了阿信宣傳《五月天人生無限公司》電影的微博，更說：「感謝這家有魔力的公司，讓都是『20歲的我們』相遇。」讓阿信相當感謝，但同時求知慾爆發，不忘認真發問：「為什麼不能用這個笑臉？」反應很快的王俊凱也煞有其事地回答：「因為阿信哥還年輕，適合更活潑的笑。」還一連貼上4個大笑的笑臉符號做為示範，神回覆也被讚高EQ。

▲王俊凱轉發阿信的微博為電影《五月天人生無限公司》宣傳。（圖／翻攝自微博／TFBOYS-王俊凱）

不少網友除了大讚王俊凱貼心又有禮貌，也趁機回答阿信，「因為這個微笑笑得不夠徹底、不夠開心，表示嘲諷的笑，一般長輩也喜歡用這個代表真的微笑」、「這個笑臉感覺下一秒你就要罵人啦」、「你仔細看看這個表情，是不是笑得很冷漠很無情，你要發俏皮一點的那種。」

▲王俊凱和阿信的微博互動，引發不少網友關注。（圖／翻攝自微博／TFBOYS-王俊凱）