郎祖筠驚見「麵裡有蒼蠅」　老闆回「一句話」她火大：有事嗎

記者林彥君／台北報導

郎祖筠日前上中視《改變的起點》，談到年輕時對台語「霧煞煞」，鬧了不少笑話。郎祖筠回憶，在大二系上排演工地秀的舞台劇，她一句台語都不會說也聽不懂，讓她超崩潰，立志要學好台語。

▲郎祖筠透露以前不會講台語。（圖／中視提供）

有一次郎祖筠在麵店點了一碗麵，正要吃時發現湯裡有蒼蠅，便向老闆反應，老闆看了一眼說：「小姐，那不是蒼蠅，是香（蜂的台語）啦！」郎祖筠一聽火氣來了，憤怒回：「老闆，你有特殊癖好喔? 我說麵裡有蒼蠅，你說麵『很香』，你有事嗎？」兩人雞同鴨講吵了起來，老闆則說：「不就是一隻蜂蜜，好啦，給妳換一碗啦。」事情才落幕。

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▲郎祖筠苦練講台語。（圖／中視提供）



郎祖筠每次搭計程車，就問司機的名字用台語要怎麼唸，路上遇到招牌或站牌，也逢人就問台語的怎麼說，郎祖筠堅持多問多說，台語進步神速，後來還能上電視模仿楊麗花，並親自執導歌仔戲的演出。

郎祖筠有滿族鈕祜祿氏的血統，她節目中透露，其實家族本來不姓郎，「在遼金朝代，很多鈕祜祿人把動物拿來當姓氏，有姓獾，有姓狼的…，多年後為了融入漢人社會，『狼』就改成『郎』了。」郎祖筠說，她的父親早年會變魔術，還會吞火，而她天不怕地不怕的個性，或許都跟骨子裡還留著「狼性」有關吧！

