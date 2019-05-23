同志可以結婚了！　戴愛玲自費「4天拍完MV」獻祝福

記者關韶文／台北報導

向來支持同志平權不遺餘力的戴愛玲，17日以行動力挺婚姻平權，早上8點就親赴現場，在暴雨中陪伴同志朋友守護立法院。此外，戴愛玲還自掏腰包拍攝《暗了，亮了》音樂微電影，將這首收錄在2017年專輯《了不起寂寞》的傷心情歌拍成一部看見希望曙光的暖心影片。

戴愛玲對於平權議題的長期關注和支持，感動身旁眾多好友，這次集結眾人之力、僅花4天時間就將這支微電影火速拍完並後製完成！劇情描述同志愛侶們終於可以在5/24這天攜手步入禮堂，但他們內心最放不下的還是家人，只求藉由最誠摯的書信文字，向父母傳達內心最渴望的「親情」與「愛」。

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▲▼賴東賢、徐愷擔擔綱演出戴愛玲MV。（圖／星耀藝能提供）

《暗了，亮了》音樂微電影由兩位新生代演員賴東賢、徐愷擔綱演出，描述一對同居的男同志伴侶，每天過著互相扶持、相知相惜的日子，舉凡下班後幫對方買晚餐、睡前一起刷牙、趁對方熟睡時為他燙襯衫等……這些看似平凡的日常，盡是真摯的情感流露。

男主角雖然可以在5/24這天與心愛的另一半結婚，但他卻得不到爸媽的祝福，只因他們不了解也不接受兒子的性傾向。所以男主角決定提筆寫信給爸媽，一字一句吐露自己內心對「親情」以及「家人團聚」的渴望。

戴愛玲在片尾驚喜現身，她牽起兩位男主角以及另一對女同志伴侶的手，開心祝福所有相知相惜的戀人們，有情人終成眷屬。戴愛玲表示，她想將這支音樂微電影獻給所有勇敢追愛的同志朋友，如同《暗了，亮了》最後一句歌詞所說的：「在太陽下大方牽著手，不再只是夢。」