贈獎／牆後竟藏三具木乃伊乾屍《懸案密碼：第64號》掀驚人真相

娛樂中心／綜合報導



由丹麥最暢銷推理小說改編的《懸案密碼：第64號》，挾帶著原著的高人氣，該片已在全球創下驚人的票房紀錄。本片是由號稱「丹麥福爾摩斯」的猶希˙阿德勒˙歐爾森執筆，透過性格鮮明的懸案三人組貫穿各案件，帶領讀者抽絲剝繭、解開謎題。





▲《懸案密碼：第64號》6月14日正式上映。（圖／峻龍國際公司提供）

兩名工人在一棟老舊的哥本哈根公寓有驚人的發現：一道假牆後面竟然藏著三具像木乃伊般乾癟的屍體，圍著餐桌坐著只留一個空位。案子很快就落到Q部門調查總長卡爾莫克及助理阿薩德的桌上，得靠他們去查出這三具屍體的身份還有第四個位置是要留給誰的。



卡爾與阿薩德終於找到公寓的承租人的線索，是指向史葡格島上一間惡名昭彰、專門收容行為偏差女孩的機構。此機構實施非人道的監視與折磨，多重駭人的實驗至今仍然進行，因此卡爾和阿薩德必須與時間競賽，在下一起謀殺及攻擊出現前阻止一切。丹麥最神祕離奇、卻又無人能破的懸案，誰能解開通往關鍵線索的密碼…？！





▲▼《懸案密碼：第64號》劇照。（圖／峻龍國際公司提供）





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◎活動時間：5/31(五)至6/4(二) 12:00止

◎活動辦法：

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