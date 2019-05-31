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贈獎／牆後竟藏三具木乃伊乾屍《懸案密碼：第64號》掀驚人真相

娛樂中心／綜合報導

由丹麥最暢銷推理小說改編的《懸案密碼：第64號》，挾帶著原著的高人氣，該片已在全球創下驚人的票房紀錄。本片是由號稱「丹麥福爾摩斯」的猶希˙阿德勒˙歐爾森執筆，透過性格鮮明的懸案三人組貫穿各案件，帶領讀者抽絲剝繭、解開謎題。

《懸案密碼：第64號》海報。（圖／峻龍國際公司提供）
▲《懸案密碼：第64號》6月14日正式上映。（圖／峻龍國際公司提供）

兩名工人在一棟老舊的哥本哈根公寓有驚人的發現：一道假牆後面竟然藏著三具像木乃伊般乾癟的屍體，圍著餐桌坐著只留一個空位。案子很快就落到Q部門調查總長卡爾莫克及助理阿薩德的桌上，得靠他們去查出這三具屍體的身份還有第四個位置是要留給誰的。

卡爾與阿薩德終於找到公寓的承租人的線索，是指向史葡格島上一間惡名昭彰、專門收容行為偏差女孩的機構。此機構實施非人道的監視與折磨，多重駭人的實驗至今仍然進行，因此卡爾和阿薩德必須與時間競賽，在下一起謀殺及攻擊出現前阻止一切。丹麥最神祕離奇、卻又無人能破的懸案，誰能解開通往關鍵線索的密碼…？！

《懸案密碼：第64號》劇照。（圖／峻龍國際公司提供）
▲▼《懸案密碼：第64號》劇照。（圖／峻龍國際公司提供）
《懸案密碼：第64號》劇照。（圖／峻龍國際公司提供）
 
==== 參加活動！送你去看《懸案密碼：第64號》====

 ◎活動時間：5/31(五)至6/4(二) 12:00止

◎活動辦法：

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2.看完影片請在下方留言回答：「你認為這幾具乾屍，死亡前聚在一起做什麼?

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《懸案密碼：第64號》首三日交換券一組(2張)  
使用時間：6/14-6/16期間皆可使用
使用地點：全台首輪戲院皆可使用

◎得獎公布：6月6日（四）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於6/9(日)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、地址(含郵遞區號)，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。嚴禁將獎品做二度販售之行為，若有相關情事發生，未來將取消抽獎資格。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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電影, 贈獎, 懸案密碼

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