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孫芸芸曝64歲媽「神級凍齡美貌」　大眼瓜子臉完美複製...網看傻：是姐姐吧

記者韓景樺／綜合報導

時尚名媛孫芸芸和老公廖鎮漢結婚近20年，雖然已是2個孩子的媽，但身材纖細，外貌保養得宜，完全看不出已經40歲。她12日也在IG曬出一家人幫媽媽何念慈慶生的美照，母女倆的逆天凍齡美貌，也被讚嘆「基因太強大」。

▲▼孫芸芸和老公一起幫媽媽何念慈慶生。（圖／翻攝自IG／孫芸芸）

▲孫芸芸和老公一起幫媽媽何念慈慶生。（圖／翻攝自IG／孫芸芸）

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身為微風百貨的少奶奶、名媛孫瑩瑩的親妹妹，孫芸芸的時尚穿搭和日常妝容都是不少女性心目中的學習指標，大方不藏私的她常在社群網站分享自己愛用的精品配件，也不時會展現她私下生活的一面。

▲▼孫瑩瑩。（圖／翻攝自IG／孫瑩瑩）

▲孫芸芸的姊姊孫瑩瑩也擁有凍齡美貌。（圖／翻攝自IG／孫瑩瑩）

12日孫芸芸也在IG上PO出和老公一起幫媽媽慶生的照片，並貼心發文「Happy Birthday mommy I love you.祝媽咪身體健康，開開心心的過每一天」，後面還一連打上了22顆愛心符號，似乎是希望歡度64歲生日的媽媽能永遠保持22歲般的年輕。

▲▼孫芸芸和老公一起幫媽媽何念慈慶生。（圖／翻攝自IG／孫芸芸）

▲孫芸芸PO文幫媽媽慶生，姊姊孫瑩瑩也按了讚。（圖／翻攝自IG／孫芸芸）

照片中母女倆並肩坐在桌前，孫芸芸還親暱地摟著媽媽的肩，母女2人都是黑長髮、大眼睛配上瓜子臉，連笑起來的神韻都十分相似，不只女星楊謹華看了忍不住留言「媽咪是少女，跟妳一樣」，其他網友看了也認為媽媽的神級美貌太不科學，更紛紛留言「媽咪也太美了，好年輕」、「媽媽保養很好」、「是姐姐吧，媽咪好正」、「媽媽太美了吧，基因太強大！」

▲▼孫芸芸和老公一起幫媽媽何念慈慶生。（圖／翻攝自IG／孫芸芸）

▲▼孫芸芸和老公一起幫媽媽何念慈慶生。（圖／翻攝自IG／孫芸芸）

▲孫芸芸和媽媽看不出年齡的美貌被讚基因太強大。（圖／翻攝自IG／孫芸芸）

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孫芸芸, 孫瑩瑩, 何念慈, 廖鎮漢

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