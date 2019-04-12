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真人版《獅子王》刀疤一現身　影迷全崩潰：像盜版的動物標本

記者傅家妤／綜合報導

迪士尼真人版電影《獅子王》10日釋出首支長版預告片，這次一併曝光了多個片中角色，其中包括了辛巴的爸爸「木法沙」、「丁滿」、「彭彭」等，其中首次出現的反派「刀疤（Scar）」的真實版模樣，卻引起了大票影迷反彈，不少人在推特上直批：「這刀疤看起來就像是盜版的動物標本。」

▲《獅子王》刀疤。翻攝自Youtube／迪士尼影業、《獅子王》劇照）

▲《獅子王》預告曝光了許多角色的模樣，其中也包括「丁滿」、「彭彭」。翻攝自Youtube／迪士尼影業）

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預告中，小辛巴與朋友誤闖反派刀疤所處的荒蕪之地，刀疤發現後，似乎是想把多年的怨氣，得到小小地釋放，開始惡狠狠地對著小傢伙放話：「生命並不公平，不是嗎？小伙子，有些人一出生就享有一切，其他的只能躲在暗處…苟且偷生。」

▲《獅子王》刀疤。翻攝自Youtube／迪士尼影業、《獅子王》劇照）

▲部分網友對真人版《獅子王》的刀疤感到非常失望。（《獅子王》劇照、翻攝自Youtube／迪士尼影業）

在說這番話的同時，刀疤緩緩地從暗處走出，這是真實版的刀疤第一次亮相，沒想到卻引起許多網友崩潰，許多影迷都紛紛在推特上吐槽：「這刀疤也太醜了吧」、「這是刀疤嗎？這傢伙看起來比較像癩皮狗」、「這刀疤看起來就像是拙劣的動物標本」，網路上一片罵聲。
▲《獅子王》刀疤。翻攝自Youtube／迪士尼影業、《獅子王》劇照）

▲與過去動畫版的刀疤相比，現在牠看起來似乎少了點凶狠的氣場。（《獅子王》劇照、翻攝自Youtube／迪士尼影業）

但也有不少人跳出幫忙緩頰：「這其實更接近真實了，刀疤原本就應該看起來比木法沙瘦弱，因為牠長期生活在荒蕪之地、營養不良，造成牠的鬃毛也脫落了不少，是非常合理的。」

原版動畫電影《獅子王》在1994年上映，在全球獲得9.68億美元的高票房，這次翻拍成真人版電影，找來了強法洛（Jon Favreau）執導，而所謂的的真人版，是採用CG技術，效果就像是《與森林共舞》，強法洛執導的《與森林共舞》創下佳績後，也為迪士尼打了劑強心針。

▲《獅子王》刀疤。（翻攝自推特）

▲《獅子王》刀疤。（翻攝自推特）

▲網友看到刀疤都崩潰了。（翻攝自推特）

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