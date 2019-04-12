百萬網紅荒島生存「划木筏驚見2鯊魚」　最後現身已過1月‥粉絲超擔心

記者張筱涵／綜合報導

網紅「信誓蛋蛋」最新系列影片是挑戰2周荒島生存，到目前總共釋出10集影片共擁有近2030萬點閱率，不過影片才釋出到第12天的紀錄就沒再更新，臉書最新動態也停在3月15日，讓粉絲相當擔心鋼蛋身體是不是出了問題。

▲信誓蛋蛋在大陸平台嗶哩嗶哩擁有300萬人關注，在YouTube則有146萬訂閱人數。（圖／翻攝自信誓蛋蛋微博）

信誓蛋蛋2月19日釋出第十集，當天是鋼蛋挑戰荒島生存的第12天，在挑戰前可能原本想要游泳離開小島，但在事先查資料時發現該海域禁止游泳因為海裡滿是鯊魚，因此決定改為做一個木筏小船划回去，起床後為了儲備足夠的體力先開始狩獵。

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▲鋼蛋收集島上的木材做木筏。（圖／翻攝自信誓蛋蛋YouTube）

吃了一些食物後，鋼蛋開始搬運木材做木筏，熟練地固定綁好後準備出航，拍攝者笨蛋則是搭快艇拍攝並確保突發狀況可以去救他，但突然大喊：「我很確定我看到鯊魚了，我覺得我看到兩隻鯊魚，我百分之百說真的。」

▲鋼蛋發現2隻鯊魚，馬上決定放棄挑戰。（圖／翻攝自信誓蛋蛋YouTube）

鋼蛋嚇得抓著一根長木頭以最快的速度游回船上，決定放棄划木筏回到岸上的挑戰，到機場後量體重發現這次的挑戰瘦了4公斤。不過這個影片後他們的更新微博或YouTube，只有臉書在3月還有零星發文，但也只到3月15日而已，這也讓粉絲相當擔心紛紛留言說，「鋼蛋好久沒更新影片了…是不是挑戰讓你生病了，希望你健康」、「1個月都沒發片了，希望身體沒事，期待之後的影片﻿」。

▲粉絲回應。（圖／翻攝自信誓蛋蛋YouTube）

▲信誓蛋蛋的臉書最新動態為3月15日發的。（圖／翻攝自信誓蛋蛋信誓蛋蛋臉書）



事實上，誓蛋蛋三人組合由來自法國的鋼蛋、鐵蛋和來自美國的笨蛋組成，從2016年6月開始經營頻道，剛開始主要是鋼蛋和鐵蛋在大陸拍攝的搞笑影片，接下來改在法國和巴黎拍攝文化交流和生活型影片，2018年4月起鐵蛋由於工作關係停止參與拍攝，之後主要在美國拍攝，內容以文化交流、生活型和挑戰型影片為主。

▼網紅在荒島求生造竹筏逃生穿越鯊魚海域。（影片／取自信誓蛋蛋YouTube，如遭刪除請見諒）