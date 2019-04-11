ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

丁噹想起「小巨蛋跌倒」又大哭了　全身血泡和瘀青！

記者關韶文／台北報導
 
「全民情歌天后」丁噹11日在北京舉辦專輯發佈會，談到過去跌落台北小巨蛋的心情，他淚灑記者會現場，「原本以為演唱會結束後我會大哭，但是我沒有，回到家的時候才看到身上的血泡和淤青，過了兩天才給經紀人打電話說我要去醫院，這一路上我好像錯過了一件事情，就是我可以好好哭一下。」

丁噹新專輯《愛到不要命 Die Lovin’》自上線後便得到許多粉絲的稱讚與喜愛，專輯概念也令大家耳目一新。以前丁噹大部分都在為別人唱情歌，這次有機會全程參與新專輯的過程，將自己更多的經歷刻畫進歌裏面。

▲▼丁噹,胡宇威。（圖／相信音樂提供）

▲▼胡宇威替丁噹發佈會站台。（圖／相信音樂提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼丁噹,胡宇威。（圖／相信音樂提供）

談到過去失足的心情，丁噹在台北小巨蛋演唱會唱到第二首歌的時候不慎從台上摔下去，那時候有個聲音告訴自己她可以，所以她站起來重新唱起歌，還說：「原本以為演唱會結束後我會大哭，但是我沒有，回到家的時候才看到身上的血泡和淤青，過了兩天才給經紀人打電話說我要去醫院，這一路上我好像錯過了一件事情，就是我可以好好哭一下」，說完後忍不住落淚。

此外，新歌MV男主角胡宇威特別到場替丁噹打氣，他爆料丁噹是心目中的「女神級」，雖說二人是首次合作，但胡宇威之前演過的好多部影視劇都有由她演唱過歌曲，為了考驗兩人之間的默契，現場更是進行了「默契度大考驗」，丁噹以滿分交卷，胡宇威答錯一道引得丁當笑著調侃「我們並不熟」，嬉笑打鬧間CP感很足，胡宇威更是現場邀約丁噹下次要在劇裡合作。

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

推薦閱讀

楊丞琳35歲新動向曝光！　親自規畫活動「等了5年」

楊丞琳35歲新動向曝光！　親自規畫活動「等了5年」

新人歌手取名夏道倪！　「諧音嚇到你」唱出都市心聲

新人歌手取名夏道倪！　「諧音嚇到你」唱出都市心聲

半夜睡覺「隔壁床男孩伸手進來」　Lara驚醒：他在摸我！

半夜睡覺「隔壁床男孩伸手進來」　Lara驚醒：他在摸我！

魏如萱產後露面「胖20KG」　產後憂鬱：我坐著就會哭！

魏如萱產後露面「胖20KG」　產後憂鬱：我坐著就會哭！

獨家／這群人董仔「排卵痛送急診」　超音波：卵巢下方積水！

獨家／這群人董仔「排卵痛送急診」　超音波：卵巢下方積水！

生日隔2天…那英驚爆高血壓「變植物人」　經紀人怒揭真相！

生日隔2天…那英驚爆高血壓「變植物人」　經紀人怒揭真相！

快訊／「阿怪在睡夢中逝世」　妹妹代發臉書難過證實！

快訊／「阿怪在睡夢中逝世」　妹妹代發臉書難過證實！

張信哲自評：小巨蛋99分！　「銀幕沒歌詞」是故意的

張信哲自評：小巨蛋99分！　「銀幕沒歌詞」是故意的

西門町辣妹熱舞快閃！　拉近一看是「超偶冠軍」張語噥

西門町辣妹熱舞快閃！　拉近一看是「超偶冠軍」張語噥

確定演唱《我是一隻小小鳥》！　趙傳31年「首攻巨蛋」

確定演唱《我是一隻小小鳥》！　趙傳31年「首攻巨蛋」

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

《炮仔聲》李燕「入夢道別消失」　陳冠霖崩潰痛哭！

《炮仔聲》李燕「入夢道別消失」　陳冠霖崩潰痛哭！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

《炮仔聲》李燕「入夢道別消失」　陳冠霖崩潰痛哭！

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

獨家／夏如芝「小7歲男友」是藝人！　秘戀半年IG被抓包

快訊／許瑋甯手寫信道歉　「世界上只有一個中國」

認了？熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！　下秒驚覺說錯話…全場愣住

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

許瑋甯「IG點讚阿六仔貼文」陸網友揚言封殺！出面認錯：兩岸一家人

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

直擊《跑男》錄影現場！　新嘉賓是「台灣偶像劇男神」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

丁噹, 相信音樂新聞

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 慎入！許維恩拍車禍戲「血濺滿地」　畫面太驚悚嚇人
  2. 車太鉉、金俊昊遭警方傳喚調查！　認了：打賭是事實
  3. 子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話
  4. 林宥嘉見3次叫出全名！一句鼓勵暖爆...許維芳竟「傻萌反問」
  5. 「沙發黑洞」笑到哭！台動畫《小兒子》改編駱以軍作品　引發男閨蜜取暖
  6. 羅志祥邀歌被敷衍！　使出「超狂絕招」嚇壞胡彥斌
  7. 丁噹想起「小巨蛋跌倒」又大哭了　全身血泡和瘀青！
  8. 台日合作！《越年》橫跨3國　「從零下20度到36度」的愛情
  9. 《甘味》朱火爐變暖男！吳鈴山再遇「雨荷」驚：女兒叫不出口
  10. 日潮團Suchmos主唱來台喝珍奶狂點頭！預告學中文逗粉絲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366