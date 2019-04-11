丁噹想起「小巨蛋跌倒」又大哭了　全身血泡和瘀青！

記者關韶文／台北報導



「全民情歌天后」丁噹11日在北京舉辦專輯發佈會，談到過去跌落台北小巨蛋的心情，他淚灑記者會現場，「原本以為演唱會結束後我會大哭，但是我沒有，回到家的時候才看到身上的血泡和淤青，過了兩天才給經紀人打電話說我要去醫院，這一路上我好像錯過了一件事情，就是我可以好好哭一下。」

丁噹新專輯《愛到不要命 Die Lovin’》自上線後便得到許多粉絲的稱讚與喜愛，專輯概念也令大家耳目一新。以前丁噹大部分都在為別人唱情歌，這次有機會全程參與新專輯的過程，將自己更多的經歷刻畫進歌裏面。

▲▼胡宇威替丁噹發佈會站台。（圖／相信音樂提供）

請繼續往下閱讀...

談到過去失足的心情，丁噹在台北小巨蛋演唱會唱到第二首歌的時候不慎從台上摔下去，那時候有個聲音告訴自己她可以，所以她站起來重新唱起歌，還說：「原本以為演唱會結束後我會大哭，但是我沒有，回到家的時候才看到身上的血泡和淤青，過了兩天才給經紀人打電話說我要去醫院，這一路上我好像錯過了一件事情，就是我可以好好哭一下」，說完後忍不住落淚。

此外，新歌MV男主角胡宇威特別到場替丁噹打氣，他爆料丁噹是心目中的「女神級」，雖說二人是首次合作，但胡宇威之前演過的好多部影視劇都有由她演唱過歌曲，為了考驗兩人之間的默契，現場更是進行了「默契度大考驗」，丁噹以滿分交卷，胡宇威答錯一道引得丁當笑著調侃「我們並不熟」，嬉笑打鬧間CP感很足，胡宇威更是現場邀約丁噹下次要在劇裡合作。