省話一哥蕭敬騰進化　陶晶瑩當來賓嚇到：自己快被幹掉

記者許逸群／台北報導

陶晶瑩前些日子上原創音樂選秀節目《這！就是原創》，而蕭敬騰是該節目的主要導師，從《超級星光大道》以來已經過12年，如今兩人賓客易主，來賓與主Key的身份互換。陶晶瑩今（11日）受訪笑說，蕭敬騰現在說話對答如流，「我覺得自己快被幹掉了！」

▲▼蕭敬騰和陶晶瑩在節目相遇，當賓主身份不同以往。（圖／翻攝優酷）

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蕭敬騰無論在當年的《星光》或是後來正式出道，都被譽為「省話一哥」，在鏡頭上總是沉默寡言。幾年過去，他不僅主持過金曲獎，去年也在大型歌唱選秀節目《聲林之王》擔任導師，口條已非昔日，連陶晶瑩都稱讚：「老蕭超努力，沒有讓自己沉思太久，也可能是《聲林之王》的關係，我跟老蕭說『你也太積極了』！」

陶晶瑩近期專注於科幻小說的寫作，以主婦為出發點，去看待AI伴侶對人與人以及家庭會帶來什麼影響，目前已寫了約3萬字，預計會在今年發行。陶晶瑩現在有空就會拿出電腦寫，但因打字不快，還有人建議她用「雅婷逐字稿」來撰寫，讓她笑說，那搞不好明天就可以出書了。

另外，金曲獎今年將迎來第30屆，陶晶瑩表示目前沒有接獲任何邀約，但只要是為典禮本身好，若有需要她幫忙都願意協助，還笑說：「我去問川哥（陳鎮川）要不要我打雜、送宵夜。」